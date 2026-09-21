Isključenje u svlačionici između dva poluvremena direktno pomoglo OFK Vršcu
Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 18:17
Bizaran crveni karton Borisa Varge, van očiju javnosti, usmerio Bor 1919 ka porazu u Banatu u 10. kolu Mozzart Bet Prve lige - 1:0 (1:0)
Pitanje je kako bi se završio duel u Vršcu da gosti iz Bora u pauzi između dva poluvremena nisu ostali sa igračem manje zbog isključenja Borisa Varge. Međutim, došlo je do bizarnog isključenja, nekadašnji štoper TSC-a je nešto zgrešio u svlačionici i primorao sudiju Marka Buru da mu pokaže direktan crveni karton, što su domaćini iskoristili i golom Đorđa Glavinića u prvom poluvremenu stigli do minimalne i teško izvojevane pobede - 1:0 (1:0).
Sa ulogom favorita OFK Vršac je ušao u meč sa novajlijom iz grada bakra, jer da nije bilo poraza od Borca 1926, Vrščani bi mogli da se pohvale maksimalnim učinkom kada je reč o duelima na svom terenu. Određena doza opreznosti ipak je morala da postoji, jer su Borani od dosad devet osvojenih bodova, četiri doneli sa gostovanja.
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Činjenica je da su učenici trenera Darka Rakočevića bili terenski nadmoćniji, više napadali, ali se nikako ne sme smetnuti s uma da su i igrači u crno-belim dresovima u nekoliko situacija pokazali da nisu u Vršac došli sa belom zastavom. Štaviše, pre trenutka kada je domaći tim poveo, Bor 1919 je u dva navrata pripretio, i to šutevima sa distance koji nisu rezultirali golom.
Posebno efektan bio je pokušaj Đorđa Belića, koji je prvo driblinzima izvarao odbranu domaćih, uputio šut, ali golman Luka Lazin nije imao problema da uhvati loptu. Posle kornera, gosti su odbili napad, ali je lopta iznenada došla do Đorđa Glavinića. Defanzivci Bora 1919 su tražili ofsajd, ali je Glavinić efektnim šutem pogodio levi gornji ugao nemoćnog Jovana Mladenovića za vođstvo OFK Vršca, ali i da u isto vreme podeblja svoj učinak i upiše peti gol u dosadašnjoj sezoni.
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Dugo su se prisutni na tribinama čudili zašto su gosti u drugom poluvremenu na teren istrčali sa deset igrača, ali je objašnjenje stiglo od oficijalnog spikera koji je saopštio da je Boris Varga dobio crveni karton u pauzi, pa je njegov tim drugih 45 minuta igrao sa fudbalerom manje u polju. Šta se tačno desilo u ovom momentu nije poznato.
Već u uvodu drugog poluvremena Vrščani su mogli da dupliraju prednost, ali Srđan Bašić je promašio gotovo nemoguće, neometan sa svega deset metara, tačnije odbranom se istakao Mladenović. U tim trenucima igrači u crvenim dresovima vešto su koristili brojčanu prednost na terenu i slali najavu da bi uskoro mogli i do drugog gola.
I pored peha koji ih je zadesio, gosti nisu odstupali i, suočeni sa rezultatskim zaostatkom, igrali su otvoreno i na sve načine želeli da se vrate u meč. Kako se bližio kraj duela, ni domaći igrači nisu želeli previše da rizikuju i po svaku cenu napadnu, već se stvorio utisak da su vrebali priliku da iz kontre zadaju završni udarac. Ispostavilo se da on nije usledio, ali tri boda su pripala Vrščanima, koji su na taj način nastavili poteru za vodećim Čačanima.
OFK VRŠAC – BOR 1919 1:0 (1:0)
/Glavinić 25/
Stadion: Gradski (Vršac).
Gledalaca: 500.
Sudija: Marko Bura (Beograd).
Žuti kartoni: Nikolić, Petronijević (OFK Vršac), Peranović, Medić, Dubački, Mladenović (Bor 1919).
Crveni karton: Varga (Bor 1919).
OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Petronijević, Nikolić, Glavinić (od 72. Vasiu), Kiković, Gojkov (od 90+2. Bala), Bašić (od 72. Čejić), Janjić, Atem (od 80. Ostojić), Serdar (od 80. Milivojević).
BOR 1919: Mladenović, Redžić, Belić (od 69. Pavlov), Medić (od 80. Klop), Dubački, Antonijević (od 59. Srbijanac), Varga, Peranović (od 59. Stojanović), Đokanović (od 69. N. Marinković), Matejević, Milićević.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)
/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/
Ponedeljak
TSC - Dubočica 0:0
OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)
/Glavinić 25/
18.00: Javor – Proleter 023
18.00: Jedinstvo Ub - Loznica
18.00: Metalac - Grafičar
18.00: Napredak – Smederevo
20.00: (1,85) Spartak (3,45) Voždovac (4,00)
***Kvote su podložne promenama