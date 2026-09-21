Dubočica prva našla protivotrov za napad TSC-a: Leskovčani odoleli u Bačkoj Topoli
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 18:00
Ekipa Alberta Nađa iznenadila favorita remijem bez golova u meču 10. kola
Nakon desetog kola, a to je već trećina osnovnog dela prvenstva, mogli bismo Dubočici da dodelimo epitet najteže predvidive ekipe u Mozzart Bet Prvoj ligi. Umeli su da pobede Voždovac na Krovu, pa da izgube od Bora kod kuće. Da autoritativno savladaju filijale oba beogradska večita rivala, a da popiju ‘petardu’ u Gornjem Milanovcu. Ovog popodneva, u Bačku Topolu su stigli kao izraziti autsajderi, a postali su prvi tim u sezoni koji je odoleo napadu TSC-a i na jug Srbije nose veliki bod posle remija bez golova – 0:0.
Ekipa Nenada Milijaša i dalje je jedina neporažena u ligi, ali niko u redovima nekadašnjeg vicešampiona Srbije neće biti zadovoljan ovom mrvicom. Ako ovaj rezultat stavimo u kontekst remija u Zrenjaninu u prethodnom kolu, mogli bismo da kažemo da je naišao neki blago krizni momenat u igri TSC-a, i to baš u nevreme, pred gostovanje zahuktalom lideru Borcu u Čačku u subotu.
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Poprilično dobro je utegao svoju ekipu Albert Nađ za ovu utakmicu i izašao zadovoljniji iz trenerskog duela sa još jednim bivšim proslavljenim reprezentativcem naše zemlje. Ako se neko zadesio ispred TV ekrana samo između 53. i 56. minuta, pomislio bi da su se gosti koristili nekim magijama da sačuvaju svoju mrežu, jer je u tom intervalu TSC imao tri kolosalne prilike. Ali, pre i posle toga, nije bio toliko impresivan.
Najpre je posle jednog auta lopta pogodila prečku sa gornje strane, onda je Mladenović čudesno intervenisao nakon atraktivnog pokušaja Nikolića i na kraju je loptu sa gol-linije, posle udarca Radina, izbacio Klarić!
Kad je Dubočica to pregrmela, bilo je lakše, mada je i ona imala svoje prilike, a najbolju iz slobodnog udarca nakon tačno sat vremena od početka utakmice. Nikola Simić se postarao da paradom spreči Petra Đuričkovića da se proslavi nakon još jedne majstorije.
Prvo poluvreme bilo je za zaborav, pokušaj Radina glavom, jednog od najnižih na terenu, koji je odbranio Mladenović, bila je maltene jedina situacija vredna pomena.
MOZZART BET PRVA LIGA, 10. KOLO
TSC – DUBOČICA 0:0
Bačka Topola. TSC Arena.
Sudija: Uroš Milanović.
TSC: Simić – Stefan Jovanović, Soprenić, Stojković – Tegeltija (od 84. Milosavić), Radin, Stančić (od 71. Petrović), Stojanović (od 46. Nešković) – Todoroski (od 71. Burmaz), Nikolić (od 84. Mladenvić), Saša Jovanović.
DUBOČICA: Mladenović – Marković, M. Stojanović, Pavlović, Zlatković, Klarić – Sidibe, Đuričković – Fara (od 79. Petrović), L. Stojanović (od 70. Anđelković), Ivić (od 70. Ela).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)
/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/
Ponedeljak
TSC - Dubočica 0:0
OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)
/Glavinić 25/
18.00: Javor – Proleter 023
18.00: Jedinstvo Ub - Loznica
18.00: Metalac - Grafičar
18.00: Napredak – Smederevo
20.00: Spartak – Voždovac