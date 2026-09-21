Dubočica prva našla protivotrov za napad TSC-a: Leskovčani odoleli u Bačkoj Topoli

Poprilično dobro je utegao svoju ekipu Albert Nađ za ovu utakmicu i izašao zadovoljniji iz trenerskog duela sa još jednim bivšim proslavljenim reprezentativcem naše zemlje. Ako se neko zadesio ispred TV ekrana samo između 53. i 56. minuta, pomislio bi da su se gosti koristili nekim magijama da sačuvaju svoju mrežu, jer je u tom intervalu TSC imao tri kolosalne prilike. Ali, pre i posle toga, nije bio toliko impresivan.

Najpre je posle jednog auta lopta pogodila prečku sa gornje strane, onda je Mladenović čudesno intervenisao nakon atraktivnog pokušaja Nikolića i na kraju je loptu sa gol-linije, posle udarca Radina, izbacio Klarić!

Kad je Dubočica to pregrmela, bilo je lakše, mada je i ona imala svoje prilike, a najbolju iz slobodnog udarca nakon tačno sat vremena od početka utakmice. Nikola Simić se postarao da paradom spreči Petra Đuričkovića da se proslavi nakon još jedne majstorije.

Prvo poluvreme bilo je za zaborav, pokušaj Radina glavom, jednog od najnižih na terenu, koji je odbranio Mladenović, bila je maltene jedina situacija vredna pomena.

MOZZART BET PRVA LIGA, 10. KOLO

TSC – DUBOČICA 0:0

Bačka Topola. TSC Arena.

Sudija: Uroš Milanović.

TSC: Simić – Stefan Jovanović, Soprenić, Stojković – Tegeltija (od 84. Milosavić), Radin, Stančić (od 71. Petrović), Stojanović (od 46. Nešković) – Todoroski (od 71. Burmaz), Nikolić (od 84. Mladenvić), Saša Jovanović.

DUBOČICA: Mladenović – Marković, M. Stojanović, Pavlović, Zlatković, Klarić – Sidibe, Đuričković – Fara (od 79. Petrović), L. Stojanović (od 70. Anđelković), Ivić (od 70. Ela).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)

/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/

Ponedeljak

TSC - Dubočica 0:0

OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)

/Glavinić 25/

18.00: Javor – Proleter 023

18.00: Jedinstvo Ub - Loznica

18.00: Metalac - Grafičar

18.00: Napredak – Smederevo

20.00: Spartak – Voždovac