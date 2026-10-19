Semedo hvali Sergeja: Ne prestaje da trči i bori se za svaku loptu kao da mu je poslednja

Protiv njega je već igrao nekoliko puta od leta 2023. godine, otkad je Milinković Savić stigao u Saudijsku Arabiju iz Lacija.

“Iako izbor nije lak, jer sam igrao protiv brojnih igrača sa najvišeg nivoa, odabrao sam Srbina Sergeja Milinković Savića. Fudbalera Al Hilala. On je najteži protivnik sa kojim sam se susreo. Trči tokom celog meča, bori se za svaku loptu kao da mu je poslednja. On je neverovatan igrač, tip koji podiže nivo svakog tima za koji igra svojim stilom i tehnikom koju poseduje”, kazao je Semedo.

20.00: (1,05) Al Hilal (12,0) Al Hazem (22,0)

Milinković Savić igra odlično i ove sezone. Na prvih 10 mečeva postigao je pet pogodaka, uz jednu asistenciju.

Priliku da dodatno popravi svoju statistiku imaće ovog ponedeljka od 20 časova, kada Al Hilal bude ugostio Al Hazem u 10. kolu prvenstva Saudijske Arabije.

Ukoliko Milinković Savić i njegovi saigrači budu opravdali ulogu apsolutnog favorita i ostvarili pobedu vratiće se na prvo mesto na tabeli, pošto će preskočiti Al Kadisiju koja ima bod više.

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 10. KOLO

Nedelja

Al Fateh – Al Halidž 2:3 (1:0)

/Haraslin 33, Kanga 60 – Berou 78, King 84, Maskarel 90+3/

Ponedeljak

17.05: (7,75) Al Fejha (5,00) Al Ahli Džeda (1,33)

20.00: (1,05) Al Hilal (12,0) Al Hazem (22,0)

20.00: (1,58) Al Šabab (3,90) Al Fajsali (5,20)

Utorak

17.00: (1,48) Al Dirija (4,10) Al Rijad (6,25)

17.10: (6,75) Al Tavon (4,30) Al Kadisija (1,43)

20.00: (3,40) Al Etifak (3,50) Al Itihad (2,00)

20.00: (1,40) Al Nasr (4,40) Neom (7,25)

***Kvote su podložne promenama