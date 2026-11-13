Separatizam, lokalpatriotizam ili kiselo grožđe?

Ojan Sanset, povremeni španski i aktuelni baskijski reprezentativac, razljutio je dobar deo Španije.

„Dres reprezentacije Baskije je velika čast i ono o čemu sanjate otkako ste dete. Da igrate za tim koji volite. Nadamo se da će jednog dana ova selekcija postati zvanična i da ćemo moći da se takmičimo na Svetskom prvenstvu protiv najboljih. To je glavni cilj koji svi zajedno moramo da ostvarimo, korak po korak. Znamo da je teško, ali ako svako odradi svoj deo posla, mislim da to jednog dana može da se desi. Kao što sam rekao, to je čast i sanjam o tome da jednog dana igram protiv najboljih u dresu Baskije“, rekao je Sanset.

Bilbaov prvotimac se nije trudio da uvija u izjave ono što zaista misli i oseća. Sanset je rođen u Navari, zasebnoj provinciji koja se smatra delom Baskije. Ponikao je u Osasuni pre nego što je stigao u Bilbaovu fabriku talenata Lezamu. Kada je 2019. debitovao za prvi tim, nije krio ponos.

„Ovo je moj dom, ovo je mesto gde želim da budem! Nema kluba u kome bolje mogu da napredujem i kao igrač i kao čovek. Svi znaju šta Bilbao znači Baskima“, rekao je tada Sanset.

U međuvremenu se profilisao kao jedan od ključnih Bilbaovih fudbalera i postao reprezentativac Španije.

„Stigla mi je poruka od oca u kojoj je pisalo da sam dobio poziv reprezentacije i prva stvar koju sam uradio bila je da pozovem majku da joj kažem. Presrećni smo jer ovo je zaista ostvarenje sna“, komentarisao je poziv u Crvenu furiju čije mlađe selekcije je prošao.

Baš zbog tadašnjih izjava mu dobar deo Španije danas zamera separatizam na račun igranja za Baskiju. Sanset je do sada za Španiju odigrao četiri utakmice, ali nije ga bilo u nacionalnom timu u poslednje dve i po godine. Nije bio ni u formi da zasluži poziv Luisa de la Fuentea u poslednje vreme. Ove sezone je dao tek jedan gol, prošle šest pogodaka, a pretprošle, kada je dobio poslednji poziv za Furiju, imao je 15 golova za Bilbao na 29 mečeva u Primeri.

A ne treba trošiti reči koliko je De la Fuente kao Bask „slab“ na baskijske fudbalere koje najbolje i poznaje. Oni su poslednjih godina okosnica Crvene furije. Golman Unaj Simon je jedan od kapitena, tu su još i Emerik Laport kao stub odbrane, džokeri Merino i Zubimendi, udarna igla Mikel Ojarzabal, zatim Niko Vilijams, Ander Barenečea, povremeno pozive dobijaju Injigo Martinez, Aleks Remiro, Robin Le Norman, Dani Vivijan… U tom društvu je bio i Sanset dok je bio u najboljoj formi.

Sada se postavlja pitanje da li su Sansetove izjave čisti lokalpatriotizam i ljubav prema rodnom kraju, separatizam jer direktno poziva na razbijanje reprezentacije Španije ili samo „kiselo grožđe“ jer više nije važan De la Fuenteu. Okupljala se selekcija Baskije i prethodnih godina kada je Sanset igrao i bio deo reprezentacije Španije, ali on nije bio njen član. Možda je i pozivan, ali do sada joj se nikada nije stavio na raspolaganje. Sada će biti najzvučnije ime u baskijskom timu. U Španiji bi bio tek jedan od potencijalnih reprezentativaca…