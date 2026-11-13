Zvanično: Udavača Poketino dovodi sina i sumnje; Rašford siguran, dilema oko Bruna

Junajted će za Poketinovo obeštećenje – i o tome smo već naširoko – Fudbalskom savezu SAD platiti 9.000.000 evra, a on će na Old Traford stići 18. novembra, kada odradi dvomeč sa Haitijem u CONCACAF Ligi nacija. Četiri dana kasnije debitovaće na više nego izazovnom gostovanju kod Liverpula na Enfildu, sve sa namerom da izvuče Junajted iz zone ispadanja.

Saga je konačno završena. Nakon što su danima kuvali Majkla Kerika na vrućoj vatri, čelnici Mančester junajteda konačno su obavestili javnost da su na funkciju šefa stručnog štaba postavili Maurisija Poketina , u Engleskoj i te kako cenjenog još otkako je vodio Totenhem, tamo “napravio” Harija Kejna i brzo posle njega posrnulog Delea Alija , te dobacio do finala Lige šampiona. “ Argentinac je poznat po napadačkom stilu fudbala visokog intenziteta, te posvećenosti u izgradnji snažnih, kohezivnih timova, i po tome što ima izvanredan učinak u razvoju igrača ”, pohvalio se Mančester junajted u saopštenju kojim je ozvaničen, ranije se već saznalo, ugovor na dve i po godine.

Ekipa je svakako sada na mini odmoru, okupiće se u utorak, a prva dva treninga sa njom odradiće trener U21 ekipe Adam Lorens. Pomagaće mu i Daren Flečer, dok će Poketino, naravno, sa sobom povesti i neke nove članove stručnog štaba. Izvesno pomoćnike Hezusa Pereza, Migela D’Agostina i trenera golmana Antonija Himeneza sa kojima sarađuje još otkako je 2009. u Espanjolu započeo trenersku karijeru. Dovešće i sina, Sebastijana Poketina, sportskog naučnika. I neće to biti problem posle svih muka koje je jedan od najvećih klubova u istoriji fudbala proživeo otkako se pre 13 godina rastao sa ser Aleksom Fergusonom.

Šta bi moglo da bude problem? To što je Poketino u trenerskoj karijeri retko osvajao trofeje. U Totenhemu samo Liga kup, posle i duplu krunu sa Pari Sen Žermenom, ali to baš i nije bio poseban podvig s obzirom na razliku u klasi u odnosu na konkurenciju. Ponovićemo da su ga Sveci otpustili odmah posle te jedne sezone i njegove trenerske metode usput nazvali staromodnim. Nije se dobro slagao ni sa upravom Čelsija oko transfer politike, pa sada se sada mnogi skeptici – a normalno je da takvih bude s obzirom na okolnosti u Mančesteru – pitaju da li je Poketinovo vreme već prošlo? Na vrhuncu je bio te 2019, posle neuspesi u Londonu i Parizu, sa reprezentacijom SAD je na Mundijalu igrao solidno dok ga Belgija nije u osmini finala otresla nakon skandala sa povlačenjem crvenog kartona za Falorina Baloguna, na insistiranje Donalda Trampa. Dakle, ništa posebno. Ili kako to kaže legendarni vezni Junajteda Pol Skols…

“Ima on pojavu da vodi veliki fudbalski klub kakav je Mančester junajted. Ja se samo brinem da je previše kasno stigao na žurku. Maurisio Poketino je sjajan trener, ali mislim da ga ne dobijamo u njegovim najboljim godinama. Ima tu reputaciju udavače bez mnogo trofeja”.