Posle Partizana Polter dominira petom ligom Nemačke

Očigledno je nemački fudbaler Sebastijan Polter posle sezone u Partizanu shvatio da je sa ozbiljnim fudbalom završio. U Beogradu je u aprilu proslavio 35. rođendan, uvideo je da to više nije “to” (dva gola na 17 mečeva u Mozzart Bet Superligi), pa se ovog leta opredelio za korak ka penziji. Vratio se u Nemačku da igra u petoj ligi, ali da istovremeno bude i trener.

Deluje da je sada Polter u takmičenju po meri. Sa Vilhelmshafenom, inače klubom iz istoimenog grada u kojem je rođen, bori se za promociju u četvrti rang. Na 10 utakmica je postigao sedam golova, zabeležio i jednu asistenciju, ali što je još bitnije – uči se trenerskom poslu.