Posle Partizana Polter dominira petom ligom Nemačke
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 14:33
Nekadašnji špic crno-belih od ove sezone obavlja istovremeno funkciju trenera i igrača u Vilhelmshafenu, sa kojim se bori za plasman u četvrti rang
Očigledno je nemački fudbaler Sebastijan Polter posle sezone u Partizanu shvatio da je sa ozbiljnim fudbalom završio. U Beogradu je u aprilu proslavio 35. rođendan, uvideo je da to više nije “to” (dva gola na 17 mečeva u Mozzart Bet Superligi), pa se ovog leta opredelio za korak ka penziji. Vratio se u Nemačku da igra u petoj ligi, ali da istovremeno bude i trener.
Deluje da je sada Polter u takmičenju po meri. Sa Vilhelmshafenom, inače klubom iz istoimenog grada u kojem je rođen, bori se za promociju u četvrti rang. Na 10 utakmica je postigao sedam golova, zabeležio i jednu asistenciju, ali što je još bitnije – uči se trenerskom poslu.
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Kada je Polter raspoložen da igra to se vidi. Protiv Drohta II (3:0) je postigao dva gola, a potom protiv Hemingena het-trik u pobedi sa 3:2.
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Vilhelmshafen je posle 13 kola drugi na tabeli, ima bod manje i odigran meč manje od lidera Špele-Venhausa. Priliku da zasedne na prvu poziciju Polterov tim će imati u nedelju, kada bude ugostio B tim Ajntrahta iz Braunšvajga, ekipe iz koje je nemački fudbaler prošle sezone i došao u Partizan.
“Veoma sam ponosan što sam ovde. Uvek sam osećao posebnu povezanost sa gradom, regijom Donjom Saksonijom i ovim klubom. Redovno sam čitavog života pratio rezultate Vilhelmshafena. Poslovica ‘nikad ne reci nikad’ je nešto čime sam uvek vođen kroz život. Uvek sam profesionalne odluke donosio na osnovu osećaja”, kazao je Polter.
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