Jabusele: PAO bi pobedio priličan broj NBA ekipa

Francuz je u intervjuu za Lekip objasnio na šta tačno misli.

"Ovaj Panatinaikos je zaista sjajan tim, možda i najtalentovaniji u kojem sam igrao. Kada sam prošlog leta video koja pojačanja dolaze, bio sam zapanjen. Video sam i poređenja naše početne petorke sa NBA timovima. Iskreno verujem da bismo, ako sve dođe na svoje mesto, mogli da pobedimo priličan broj američkih ekipa. Uveren sam u to. Ne kažem da bismo pobedili šampiona, ali kada bismo igrali protiv svih NBA timova, sigurno bismo ostvarili nekoliko pobeda".

U Panatinaikosu deli svlačionicu sa Matijasom Lesorom...

"Matijas me je dočekao. Već smo tokom leta provodili vreme zajedno, trenirali smo fizičku pripremu, sve osim košarke. Ovo je njegova kuća, godinama igra za Panatinaikos. Pokazao mi je dvoranu i klupske prostorije. Veoma smo bliski, naše porodice se poznaju. Slični smo, obojica volimo da se šalimo i pomalo ludujemo. Srećan sam što smo zajedno i što pokušavamo da osvojimo sve".

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Otkrio je i zašto se vratio u Evropu.

"Mislim da sam se dobro pokazao u Čikagu pred kraj prošle sezone i dokazao da mogu da igram na tom nivou. Početak godine bio je težak zbog okolnosti i prilika koje sam dobijao. Ne želim nikoga da kritikujem, ali jednostavno nisam igrao. Ponuda koju sam dobio bila je veoma niska. U Minesoti su mi nudili samo delimično garantovan ugovor, uz mogućnost da budem trejdovan do februara. Za minimalac, bez garantovane minutaže, da li sam zaista želeo da porodicu i decu ponovo selim dva puta za šest meseci? Da ponovo menjaju škole? Kada je ponuda stigla, pomislio sam da je možda došlo vreme da okrenem novu stranicu".

Nije mu mnogo trebalo da se odluči za Panatinaikos.

"Nedostajaće mi NBA, ali bio sam potpuno miran kada sam odlučio da se vratim. Košarka mi je na prvom mestu. Želim da igram, grešim, napredujem i osvajam trofeje. Imali smo dobre ponude iz Evrolige, a sa Panatinaikosom se sve prirodno poklopilo. Vrhunska organizacija, ogromne ambicije, neverovatni navijači, bogata istorija i jedan od najvećih derbija na svetu. Uz to, prilika da radim sa jednim od najboljih trenera u istoriji, igram sa prijateljima i dobijem trogodišnji ugovor koji mojoj porodici garantuje stabilnost. Nije bilo teško odlučiti".

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

Kaže i da u svlačionici ima zadirkivanja od strane Huanča Ernangomeza.

"U jednom trenutku samo sam seo, ćutao i posmatrao. Bio je potpuni haos, svi su se smejali. Pitao sam se šta su sada uradili. Francuski govore i Isak Bonga i Branku Badio. A tu je i Huančo, koji svaki put kada vidi Silvena počne da nas podseća kako nas je pobeđivao tokom čitavih karijera, od mlađih kategorija do finala Evrobasketa 2022. godine. Stalno se zadirkujemo, ali atmosfera je odlična".

Jabusele tek treba da oseti grčki derbi.

"Nisam se usuđivao da mnogo pitam o tome. Ali kada razgovarate sa navijačima, shvatite da rivalstvo prevazilazi sport. Igrače uglavnom poštuju. Dešava se da mi priđu navijači Olimpijakosa i budu potpuno pristojni. Znaju da nismo Grci. Međutim, između samih navijača stvari postaju potpuno lude. To prevazilazi sve što možete da zamislite".

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73

/Klark 14 - Micić 14/

Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris 83:86

/Gudurić 20 - Valančijunas 17/

Valensija - Bajern Minhen 102:87

/Bruks 14 - Obst 22/

Real Madrid - Crvena zvezda 105:84

/Luvavu 22 - Karter 18/

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)

***kvote su podložne promenama