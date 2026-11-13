Krstović besan: Sudija želeo da nam uzme bodove koje smo krvlju zaradili

Fudbalska reprezentacija Crne Gore je u četvrtak u Podgorici opravdala ulogu favorita protiv Letonije, savladala ju je sa 2:1 i tako kolo pre kraja izborila direktan plasman u B diviziju Lige nacija. To je ono što će se pamtiti i što je najbitnije. Međutim, posle te utakmice, koju je rešio gol Alekse Maraša u 91. minutu, napadač Sokolova Nikola Krstović je bio besan na francuskog sudiju Žeroma Brisara, jer je smatrao da je on sudio tendeciozno na štetu domaćina.

Tu je posebno mislio na detalj iz 57. minuta, kada je zbog prigovora kapiten Crne Gore Stefan Savić dobio drugi žuti karton i njegov tim je pri rezultatu 0:0 ostao sa igračem manje. Desetak minuta kasnije je Krstović doneo prednost na asistenciju Marka Jankovića, ali Sokolovi su to vođstvo uspeli da zadrže samo dva minuta.

“Najviše mi je značilo zbog momaka. Kapiten je dobio crveni, pobedu posvećujemo njemu i navijačima. Igrali smo sa igračem manje. Drugo poluvrijeme je nauk kako treba da igramo. Prvo poluvreme je bilo jedno od gorih. Nama ne može ništa lako da padne, koliko god šansi da kreiramo, ali na kraju je sve dobro ispalo”, kazao je Krstović posle utakmice.