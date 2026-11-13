Krstović besan: Sudija želeo da nam uzme bodove koje smo krvlju zaradili
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 15:17
Napadač Crne Gore ogorčen na francuskog arbitra Žeroma Brisara posle pobede nad Letonijom (2:1), kojom su Sokolovi obezbedili promociju u B diviziju Lige nacija
Fudbalska reprezentacija Crne Gore je u četvrtak u Podgorici opravdala ulogu favorita protiv Letonije, savladala ju je sa 2:1 i tako kolo pre kraja izborila direktan plasman u B diviziju Lige nacija. To je ono što će se pamtiti i što je najbitnije. Međutim, posle te utakmice, koju je rešio gol Alekse Maraša u 91. minutu, napadač Sokolova Nikola Krstović je bio besan na francuskog sudiju Žeroma Brisara, jer je smatrao da je on sudio tendeciozno na štetu domaćina.
Tu je posebno mislio na detalj iz 57. minuta, kada je zbog prigovora kapiten Crne Gore Stefan Savić dobio drugi žuti karton i njegov tim je pri rezultatu 0:0 ostao sa igračem manje. Desetak minuta kasnije je Krstović doneo prednost na asistenciju Marka Jankovića, ali Sokolovi su to vođstvo uspeli da zadrže samo dva minuta.
“Najviše mi je značilo zbog momaka. Kapiten je dobio crveni, pobedu posvećujemo njemu i navijačima. Igrali smo sa igračem manje. Drugo poluvrijeme je nauk kako treba da igramo. Prvo poluvreme je bilo jedno od gorih. Nama ne može ništa lako da padne, koliko god šansi da kreiramo, ali na kraju je sve dobro ispalo”, kazao je Krstović posle utakmice.
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I napadač Atalante je dobio žuti karton zbog prigovora, još u 20. minutu. Na kraju meča su zbog “nesportskog ponašanja” u zapisnik upisani još i Janković i Maraš. S druge strane, u Letoniji je “požuteo” Dmitrijs Zelenkovs zbog odugovlačenja vremena.
“Ja sam taj koji je najviše žutih kartona dobio u karijeri zbog komentarisanja suđenja, još kad sam počinjao u Prvoj ligi Crne Gore. Radio sam na sebi tokom karijere upravo na tome, da ne komentarišem. Večeras ništa nisam rekao već sam samo pitao sudiju zašto da nema ujednačen kriterijum. On mi je pokazao žuti. Ovo je nedopustivo, da ovako sudija dođe i želi da nam uzme bodove koje smo krvlju zaradili”, istakao je Krstović.
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