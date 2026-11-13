Mladi igrači treba da se ugledaju na Kendrika Nana
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 14:29
Poručuje nekadašnji Ol star i NBA šampion, Džef Tig
Uvek ima neki zanimljiv i zabavan segment kada je u pitanju Džef Tig i njegov podkast "Klub 520". Nekadašnji plejmejker poznat je po tome što je maltene bio prisutan svakom važnom događaju u NBA ligi, zbog čega su mu ljubitelji najjače košarkaške lige sveta nadenuli nadimak "Svedok", pa često na podkastu i svedoči o raznim dešavanjima koja je imao u karijeri.
Zna često da se priseti zanimljivih situacija, a jedna je bila vezana i za evropsku košarku. Generalno, pored NBA lige, posebno prati i dešavanja u košarci van SAD, a često ističe primere američkih igrača koji su odlučili da sreću potraže u Evropi ili Aziji.
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Zato se dotakao Kendrika Nana i njegovog statusa u Evropi. Bek Panatinaikosa jedan je od najboljih igrača na Starom kontinetu, može se reći verovatno i najbolji, pa Džef Tig preporučuje mlađim košarkašima da slede njegov primer. Nekadašnji igrač Majamija nije se vraćao u NBA ligu od kada je došao u Evropu i započeo dominaciju, a kako stvari sada stoje u njegovoj karijeri, teško da će se tamo i vraćati. Ima višegodišnji ugovor sa Panatinaikosom, igra čak i za reprezentaciju Katara, tako da se finansijski obezbedio i generalno je glavna faca gde god da ode. U NBA ligi bi bio verovatno sedmi, osmi igrač neke ekipe i sedeo na klupi.
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Zato upravo Džef Tig savetuje košarkaše koji nemaju više mesta u NBA ligi, da krenu putem Kendrika Nana.
"Svim momcima koji su u fazi kada više ne dobijaju pozive iz NBA lige poručujem da urade isto što i Kendrik Nan. Još je mlad, ne želim da zavirujem u tuđe novčanike, ali on tamo veoma dobro zarađuje. Ima ulogu lidera u ekipi, lepo je plaćen i živi u Atini. To je primer na koji bi igrači ovde trebalo da se ugledaju", rekao je Tig u pomenutom podkastu.
Bivši NBA košarkaš priznao je i da mu je žao što po završetku NBA karijere nije prihvatio ponudu iz Evrope. Otkrio je da je Barselona bila zainteresovana za njegove usluge, ali da je tada odlučio da odbije dvogodišnji ugovor.
"Kada sam dobio ponudu Barselone na dve godine za isti novac, odbio sam je jer mi je to bilo predaleko. Ako postoji nešto za čim žalim u karijeri, onda je to što nisam pokušao da vidim kako bi mi bilo tamo. Možda bih razbio, bio sjajan i ne bih još završio karijeru, ali šta je, tu je", zaključio je.
Umesto da dođe u Evropu pre pet godina, odlučio je da posle šampionske titule sa Milvoki Baksima završi karijeru u 33. godini.