Mladi igrači treba da se ugledaju na Kendrika Nana

Zato se dotakao Kendrika Nana i njegovog statusa u Evropi. Bek Panatinaikosa jedan je od najboljih igrača na Starom kontinetu, može se reći verovatno i najbolji, pa Džef Tig preporučuje mlađim košarkašima da slede njegov primer. Nekadašnji igrač Majamija nije se vraćao u NBA ligu od kada je došao u Evropu i započeo dominaciju, a kako stvari sada stoje u njegovoj karijeri, teško da će se tamo i vraćati. Ima višegodišnji ugovor sa Panatinaikosom, igra čak i za reprezentaciju Katara, tako da se finansijski obezbedio i generalno je glavna faca gde god da ode. U NBA ligi bi bio verovatno sedmi, osmi igrač neke ekipe i sedeo na klupi.

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Zato upravo Džef Tig savetuje košarkaše koji nemaju više mesta u NBA ligi, da krenu putem Kendrika Nana.

"Svim momcima koji su u fazi kada više ne dobijaju pozive iz NBA lige poručujem da urade isto što i Kendrik Nan. Još je mlad, ne želim da zavirujem u tuđe novčanike, ali on tamo veoma dobro zarađuje. Ima ulogu lidera u ekipi, lepo je plaćen i živi u Atini. To je primer na koji bi igrači ovde trebalo da se ugledaju", rekao je Tig u pomenutom podkastu.