Šerkija razapeli u Francuskoj: Košmarno, razočaranje! Sebi dao za pravo da se svađa sa Dešanom

Englezi su u meču bez ikakve strasti dali čak šest golova i slavili rezultatom 6:4, do poluvremena su spakovali četiri komada u mrežu Majka Menjana , da bi se Francuzi ipak digli u nastavku i umalo došli do izjednačenja.

Ogromna su bila očekivanja nacije i javnosti od Francuske, međutim posle odlaska do polufinala maltene u trećoj brzini, šampioni sveta iz 2018. godine raspali su se protiv Španaca u polufinalu, da bi u meču za treće mesto jedva izbegli istorijski debakl.

21.00: (2,40) Španija (3,15) Argentina (3,50) Utakmica se završila neslavno po Galske petlove, a u centru pažnje se posle svega našao Rajan Šerki. Vezista Mančester Sitija je Mundijal proveo u senci Majkla Olisea i ostalih fudbalera iz veznog reda. Počeo je samo utakmicu sa Englezima i zamenjen je na poluvremenu, pošto za 45 minuta nije uspeo da uradi apsolutno ništa na terenu. Nije ni sve to samo njegova krivica, jer se ni Dezire Due nije proslavio i vezni red Francuske praktično nije ni postojao, kao ni odbrana. Ipak, francuski mediji su se na Šerkija obrušili i razapeli ga ne toliko zbog igre, koliko zbog, kako se ističe, užasnog ponašanja. Uhvaćen je nekoliko puta kako krajnje ležerno posmatra dešavanja na terenu, delovao je skroz nezainteresovano, dodušao kao i mahom kroz ceo turnir, a svoj jedini start završio je pre vremena jer jednostavno nije pokazao ništa. Prvi detalj koji je francuskim novinarima zapao za oko je žustra rasprava Šerkija i sada već bivšeg selektora Didijea Dešana tokom utakmice. Konkretno, tokom pauze za hidrataciju, kada je navodno Dešan od svog veziste tražio da se oslobađa lopte brže, na šta je ovaj reagovao oštro. Selektor se zatim okrenuo ka Oliseu, Dueu i Embapeu kojima je pružio reči podrške, da bi Šerkija na poluvremenu zamenio.

Posle svega, uticajni francuski mediji su uputili značajne kritike na račun Sitijevog veziste.

”Da li je Šerki pokušao da uzdrma hijerarhiju? Nekadašnji igrač Liona je odigrao pristojno u prvih deset minuta, podelio jedno dobro dodavanje Embapeu i imao opasan šut, ali posle toga je usledio košmar. Doneo je previše loših odluka, usporavao je igru, a učinak u odbrani je bio jako slab. Čak je uspeo i da uđe u žustru raspravu sa Dešanom”, stoji u objavi Ekipa, koji mu je dao ocenu “2” na skali do “10”. “Šerkijev prvi Mundijal bio je promašaj”, stoji u objavi sajta RMC, dok je Parisijen napisao da je “Šerki veliko razočaranje”. Sličnim tonom pisao je i list Ouest France.

”Kakvo razočaranje je bio Šerki. Posle svih mečeva koje je počeo ka rezervista, vrlo je diskretan bio njegov prvi start na turniru, daleko od svog potencijala. Simbol je vrlo razočaravajućeg Mundijala za Francusku”.