Košarkaši Srbije U20 (FIBA)
UŽIVO: Slovenija – Srbija, Orlići u zaostatku
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ned. 19.07.26. | 20:02
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EVROPSKO PRVENSTVO U20, FINALE
SLOVENIJA – SRBIJA
/15:13, 25:19/
Dvorana: Štozice (Ljubljana)
Sudije: Paulo Markes (Portoriko), Mariuš Ciulin (Rumunija), Čes van Loj (Belgija)
SLOVENIJA: Ciperle, Grošić, Pađen, Bolhar, Zdravković, Hrabar, Lapajne, Plut, Menić, Faganel, Petkovski
SRBIJA: Popović, Džepina, Radović, Tofoski, Đurić, Lučić, Bošnjaković, Šojić, Bundalo, Stanojević, Ostojić, Šuput
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