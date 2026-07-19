Košarkaši Srbije U20 (FIBA)
Košarkaši Srbije U20 (FIBA)

UŽIVO: Slovenija – Srbija, Orlići u zaostatku

ned. 19.07.26. | 20:02

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EVROPSKO PRVENSTVO U20, FINALE

SLOVENIJA – SRBIJA
/15:13, 25:19/

Dvorana: Štozice (Ljubljana)
Sudije: Paulo Markes (Portoriko), Mariuš Ciulin (Rumunija), Čes van Loj (Belgija)

SLOVENIJA: Ciperle, Grošić, Pađen, Bolhar, Zdravković, Hrabar, Lapajne, Plut, Menić, Faganel, Petkovski

SRBIJA: Popović, Džepina, Radović, Tofoski, Đurić, Lučić, Bošnjaković, Šojić, Bundalo, Stanojević, Ostojić, Šuput

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