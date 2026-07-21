UŽIVO: Larn - Crvena zvezda 0:4, majstorija Čama!
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uto. 21.07.26. | 21:00
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (prvi meč)
LARN - CRVENA ZVEZDA 0:3 (0:1)
/Duarte 26, 68, Kostov 56/
Stadion: Inver Park
Kapacitet: 2.732
Sudija: Rareš Vidikan (Rumunija)
LARN: Feruguson - Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli - Doerti (od 76. Valas), Galaher, Grejem - Mekenef (od 76. O'Nil), Lusti‚(od 46. Lusti), Sloan (od 63. Simpson)
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani (od 81. Arnautović), Elšnik - Loizu (od 46. Bukari), Kostov (od 73. Lam), Ivanić (od 73. Katai) - Duarte (od 73. Enem)
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