Simeone lansirao bisera od 16 godina, Semenjo mlazni avion za Atletiko: Pored njega će i Marmuš da se raspuca

Ushićena publika u korejskom Seulu gledala je okršaj fudbalskih divova Mančester Sitija i Atletiko Madrida, ali je videla samo jedan moćan tim! Građani su u prijateljskoj utakmici u svim segmentima igre nadigrali Jorgandžije, slavili sa 3:1, a moglo je da bude ubedljivije, bez obzira na to što su Špaci vodili u prvom poluvremenu golom šesnaestogodišnjeg Horhea Domingeza.

Mladog fudbalera španski mediji nazivaju novim “izumom” Dijega Simeonea, kao i da se u njegovoj igri ne vidi mladost, već da izlgeda kao da u nogama ima dvocifreni broj evropskih utakmica, ali je imao tu nesreću da na njegovoj strani igra najbolji igrač na terenu Antoan Semenjo. Duplirao ga je Domingez zajedno sa Karlosom Martinom, ali ih je prolazio kao od šale.