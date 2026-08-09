Simeone lansirao bisera od 16 godina, Semenjo mlazni avion za Atletiko: Pored njega će i Marmuš da se raspuca
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 17:03
Dominantan trijumf Građana nad Jorgandžijama
Ushićena publika u korejskom Seulu gledala je okršaj fudbalskih divova Mančester Sitija i Atletiko Madrida, ali je videla samo jedan moćan tim! Građani su u prijateljskoj utakmici u svim segmentima igre nadigrali Jorgandžije, slavili sa 3:1, a moglo je da bude ubedljivije, bez obzira na to što su Špaci vodili u prvom poluvremenu golom šesnaestogodišnjeg Horhea Domingeza.
Mladog fudbalera španski mediji nazivaju novim “izumom” Dijega Simeonea, kao i da se u njegovoj igri ne vidi mladost, već da izlgeda kao da u nogama ima dvocifreni broj evropskih utakmica, ali je imao tu nesreću da na njegovoj strani igra najbolji igrač na terenu Antoan Semenjo. Duplirao ga je Domingez zajedno sa Karlosom Martinom, ali ih je prolazio kao od šale.
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Izabranici Enca Mareske su na terenu delovali kao mlazni avion u odnosu na Madriđane, potpuno preokrenuvši rezultat u nastavku meča. Ekipa iz Mančestera je je u potpunosti dominirala u drugom poluvremenu, a glavnu reč na terenu vodio je pomenuti Semenjo. Brzonogi krilni fudbaler upisao je dve asistencije u kratkom vremenskom roku, čime je potpuno razbio defanzivni bedem Atletika.
Posebno impresivan bio je njegov prvi prodor, kada je klizećim startom spasao loptu da ne izađe u aut, odmah ustao, nadmudrio čuvara u istom potezu i sjajno servirao zicer za Marmuša. Semenjo je bio nezaustavljiv, konstantno stvarajući paniku u kaznenom prostoru Madriđana. Marmušu je bilo potrebno samo da pažljivo prati akcije i loptu pošalje u mrežu, postigavši dva brza gola iz neposredne blizine.
Golovi nisu bili spektakučarni, ali je napadač Sitija je ozbiljno nagovestio da je pred njim znatno efikasnija takmičarska godina, posebno imajući u vidu da je tokom čitave prošle sezone u svim takmičenjima postigao ukupno osam pogodaka. Konačnih 3:1 postavio je rezervista Rajan Ait Nuri u sudijskoj nadoknadi, krunisavši odličnu timsku akciju i potvrdivši apsolutnu dominaciju engleskog tima. Siti deluje potpuno spremno za Komjuniti šild i borbu sa Arsenalom za prvi trofej u sezoni 16. avgusta.