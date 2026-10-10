Siti, Arsenal, a onda Brajton! Što je Kalafjori Arteti, to je De Kujper Hirceleru
Vreme čitanja: 6min | sub. 10.10.26. | 18:13
Veliki preokret Ipsviča, Brentford uzeo bod na Vila parku
Kada je, tik pred reprezentativnu pauzu na svoj Ajmeksu razneo šampionski tim Arsenala, videlo se da je Brajton Fabijana Hircelera našpanovan i zagrejan za velika dela, te novi pohod na Evropu. Tri nedelje kasnije, ništa se nije promenilo. Ekipa sa juga Engleske se ne zaustavlja, u 6. kolu pokorila je i Stadion svetlosti, a pobeda nad Sanderlendom lansirala ju je na treće mesto, tik iza Mančester Sitija i Arsenala - 0:2.
Nije ovo bila obična pobeda Galebova, već deomonstracija karaktera i čuvanje minimalne prednosti sa igračem manje. I opet su, kao i nedeljama unazad, ključne figure u igri Brajtona bili Maksim de Kujper i Paskal Gros. Ono što je od starta sezone Rikardo Kalafjori za Mikela Artetu - bek koji postiže i namešta golove - to je za Hircelera Maksim de Kujper. Istina, Belgijanac je zbog izostanka Kaorua Mitome od starta sezone prebačen sa levog beka na levo krilo, a zadatke na novoj poziciji odrađuje maestralno. Četvrti put u poslednjih pet utakmica učestvovao je u golovima Brajtona. Današnja uloga - strelac pobedonosnog pogotka.
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Dodavanje Paskala Grosa, najboljeg igrača Premijer lige u mesecu septembru, preseklo je odbranu Sanderlenda, a De Kujper ju je bacio na kolena. Bio bi 25-godišnjak i asistent u finišu prvog dela da Paskal Strujik nije pogodio stativu. Upravo je Strujk koji minut nakon De Kujperovog gola zaradio direktan crveni karton, ali je Brajton uspeo da preživi i sa desetoricom... Ne samo da preživi, već i da u sudijskoj nadoknadi drugog dela zapečati trijumf preko levog beka Žauena Hađama.
Veliki preokret na svom Portman roudu napravio je Ipsvič protiv Fulama. Domaćin je u "derbiju Saše Lukića" gubio od 55. minuta nakon gola Rajana Sesenjona i koračao je ka porazu. A onda su Dango Uatara i Dara О'Šej po isteku 90. i početkom nadoknade, za tri minuta šokirali ekipu Alvara Arbeloe i ostavili je u zoni ispadanja... Na 19 mestu sa svega dva osvojena boda koliko ima i fenjeraš Totenhem.
Nije ni Aston Vila mnogo bolje počela sezonu od Totenhema i njene muke su se nastavile. Istina, rival je bio sjajni, žilavi Brentford Kita Enrduza, koji je uz Mančester Siti, Everton i Liverpul ostao jedan od samo četiri neporažena premijerligaša ove sezone - 2:2.
Interesantno, oba tima su tokom utakmice ekspresno odgovarala na vođstvo rivala i stizali do izjednačenja u naredna dva minuta. Brentford je poveo preko Jarmoljuka u 10. minutu, a Nikolas Džekson izjednačio već u 12 (ko je igrao 3+ ili 4+ mogao je da se opusti uz Mozzart Relax iako je taj tip na kraju svakako zaokružen).
Ponadala se publika na Vila parku da će njeni Emerijev tim stići do druge pobede od starta sezone i baciti se u poteru za gornjim delom tabele kad je Džon Mekgin u 77. minutu uz upliv sreće uspeo da matira Kvivena Kelehera, ali euforija je bila kratkog daha. Već u 79. minutu Kristofer Ajer, gotovo dva metra visoki štoper ušetao se u šesnaesterac Vile i pogodio za konačnih 2:2, odnosno četvrti remi tima sa Komjuniti stadiona.
Mogao je Brentford i do trijumfa u poslednjim sekundama meča, delovalo je da bi Igor Tijago mogao da se usremi sam ka golu Vile, ali se u poslednjem trenutku isprečio neverovatni Zajon Suzuki i raščistio opasnost gotovo na centru igrališta.
PREMIJER LIGA, 6. KOLO
Subota
Arsenal - Lids 2:1 (0:0)
/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/
Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)
/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/
Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)
/De Kujper 53, Hađam 90+3/
Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)
/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/
Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)
/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/
18.30. (1,80) Mančester Junajted (3,70) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX
Nedelja
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