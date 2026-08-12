Čelsi postavio ultimatum Sitiju: Platite 140.000.000 do petka ili zaboravite na Enca

Skaj Sports piše da je na ovakvu reakciju Čelsija u određenoj meri uticala i Barselona odnosno pregovori koje španski prvak vodi sa Mančester Sitijem oko Rodrija. Gubitak jednog od najbitnijih igrača primoraće Mančester Siti da mu pronađe zamenu, a kako su dve strane još daleko od dogovora (Barsa nudi 60.000.000, Siti traži 80.000.000), svesni su na Stamford Bridžu da bi i pregovori oko Fernandeza mogli da se otegnu. A oni to nikako ne žele.

Kako dalje pojašnjava pomenuti izvor, Siti za svakog igrača čiji je odlazak moguć ima potencijalnu zamenu, pa tako istovremeno vodi pregovore i sa Lilom oko Ajuba Buadija. I sva je prilika da će mu biti potrebna dvojica novajlija u veznom redu, jer se baš u sredu uveče pojavila informacija da je neimenovani saudijski klub ponudio 60.000.000 evra za Tidžanija Rejndersa...

Ime Enca Fernandeza podvučeno je crvenim flomasterom u kancelarijama na Etihadu. Nije tajna da aktuelni šef struke Sitija, Enco Mareska, obožava svog argentinskog imenjaka. Dvojica Enca su izgradila fantastičan odnos dok je Italijan komandovao svlačionicom Čelsija, i ta čvrsta veza je glavni razlog zašto ga Mareska žarko želi u novom klubu. Međutim, problem za Građane je taj što Plavci nemaju apsolutno nikakvu nameru niti su pod pritiskom da pošto-poto prodaju fudbalera. Na sve to, fudbaler koji je u finalu Svetskog prvenstva dobio crveni karton ugovorom je vezan za Stamford Bridž do 2032. godine...

Cifra od 140.000.000 evra možda zvuči kao previsoka, ali u Londonu imaju svoju jasnu matematiku. Kada ga je u zimu 2023. godine dovodio iz lisabonske Benfike, Čelsi je za njegov potpis iskeširao ogromnih 121.000.000 evra. Jasno je da američki vlasnici ne žele da budu u minusu, te traže da se čitava priča maksimalno unovči ukoliko već moraju da pojačaju direktnog rivala u Premijer ligi.

Iza Fernandeza je inače turbulentno proleće tokom kojeg su ga mediji često povezivali sa madridskim Realom. Tada je Argentinac bio vrlo nepopularan u zapadnom Londonu, bio je precrtan na dve utakmice u aprilu nakon što je javno priznao da bi voleo da živi u prestonici Španije. Iako su se on i njegov agent kasnije izvinjavali (pokušavajući da izdejstvuju bolji ugovor u Londonu), a Kraljevski klub se povukao iz priče, očigledno je da potpuni mir nikada nije vraćen na relaciji klub-igrač.

Kako bilo, sat je počeo ubrzano da otkucava, a loptica je trenutno u dvorištu Sitija. I ostaće do petka najkasnije u 18.00, kada će glavnu reč ponovo imati Čelsi.