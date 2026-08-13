Trobok: Ne tražite od dece da odmah znaju sve! Setite se kako je počeo Krstajić, a dokle je stigao

Zato strpljenje i oprez dominiraju kao dva glavna postulata u razgovoru sa skautom Parnog valjka pred još jedan duel sa ekipom iz Kazahstana. Posle beogradskih 3:0 ne bi smelo da bude problema u revanšu trećeg kvalifikacionog kola na putu ka Ligi konferencije, ali nije naodmet podsetiti se kako se baš taj tim u kome su bili Trobok , Duljaj , Ivić i Ilić mučio pre skoro tri decenije u Gruziji. I tad je komotno slavio u Humskoj (2:0), isto je očekivao da drugi susret bude formalnost, a naišao je na rivala sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza. Baš kao što će i ovog četvrtka u Kazahstanu. „ Evo, i sad se naježim kad se setim gostovanja u Batumiju! Zato sam oprezan, jer dok to ne osetiš na svojoj koži, ne razumeš opasnost. U Beogradu je trebalo da dobijemo Dinamo, recimo, 7:0, bili smo tri klase iznad. Otišli smo u Gruziju, tamo nas dočeka paklena vlažnost vazduha, primimo gol ni iz čega, oni se podignu... Jedva smo živu glavu izvukli! U poslednjem minutu je domaćin imao šut iskosa, svi smo se maltene skamenili i gledali kako lopta čitavu večnost putuje ka golu Nikole Damjanca. Imao sam utisak da je prošla milimetar pored stative. I Saša Ilić je igrao taj meč, siguran sam da će preneti igračima iskustvo iz Gruziji. Ekipe sa istoka su specifične, fizički izuzetno čvrste i nezgodne na svom terenu “, uverava Goran Trobok , sada u ulozi skauta Partizana, tokom razgovora za naš portal.

Tako i danas. Možda javnost želi odmah i sve, zaboravljajući da crno-beli i dalje imaju mlad tim, neiskusan za evropske mečeve i da će njegova vrednost vremenom rasti, pa će možda za deceniju ili dve neko da se priseća kako su stasavali i zajedno igrali Nikola Simić , Milan Roganović , Ognjen Ugrešić ...

Beše nekad. Samo što je tako valjda ne samo u sportu, nego i u životu. Ljudi žale za prošlim vremenima, malo ih i romantizuju, ali kako nam je sam Trobok rekao u Kostanaju, gde će posmatrati revanš meč Parnog valjka i domaćeg Tobola, dok su oni bili na terenu, govorilo se: „ Eh, kako je nekad igrao i plesao Moca Vukotić...“

Taj meč može da bude opomena crno-belima da ništa nije završeno, iako je prednost ugodna i omogućava stručnom štabu dozu komfora u pripremi utakmice. S druge strane, srpski predstavnik u kvalifikacijama je dobio sva tri meča dosad, nije primio gol i bilo bi lepo kad bi taj trend nastavio, bez obzira na promenljive igre.

„Imamo lep niz u Evropi i verujem da ćemo četvrtom pobedom zaokružiti ovaj deo takmičenja, a potom spremni dočekati dvomeč sa Hetafeom. Činjenica je da smo imali uslovno rečeno lakše protivnike, ali tim se tek uigrava. Došlo je dosta novih igrača koji nemaju takmičarski ritam i traže formu. Siguran sam da sve prikazano dosad nije maksimum ove ekipe. Pre puta u Španiju moramo ozbiljno da odradimo posao u Kostanaju. Neće biti jednostavno zbog vremenske razlike, drugačije klime i motiva domaćina. Zahteva se maksimalan pristup. Tobol nije za potcenjivanje, jer je i na našem stadionu na trenutke pokazivao kvalitet, imao je šanse, poništen mu je gol posle VAR analize pri rezultatu 0:0. Reč je o čvrstoj i fizički zahtevnoj ekipi. Ako momci uđu u meč ozbiljno i odrade na terenu ono što od njih stručni štab bude tražio, verujem da prolaz neće doći u pitanje.“

A posle toga sledi okršaj sa Hetafeom, najtežim mogućim rivalom koji je posle skraćenja grupa mogao da zapadne Partizanu. Navijači se već pitaju može li se zaustaviti Bordalasov tim.

„Hetafe dolazi iz La Lige, verovatno najjače lige na svetu, izuzetno je težak rival, ali ako želiš u Ligu konferencije, moraš da 'skineš' nekog velikog. Mislim da imamo šansu! Njima prvenstvo još nije počelo, nemaju zvanične utakmice, nisu uigrani, niti su u vrhunskoj formi. S druge strane, Partizan ima veličinu i tradiciju, dok Hetafe nema veliko evropsko iskustvo. Znamo svi da je u pitanju tvrda ekipa, igra na mali broj golova i kad su preko puta Real i Barselona, ali ako pružimo maksimum, imamo čemu da se nadamo. Mada, prvo da se završi posao protiv Tobola.“

OVA SEZONA ĆE BITI BOLJA OD PROŠLE, SAMO NAM DAJTE VREMENA

(Foto: ©FK Partizan)

Partizanov tim je redizajniran, osvežen, ali je i dalje jedan od dominantnih utisaka da mu nedostaje iskustva, pa i još malo kvaliteta.

„Slažem se da je ekipa mlada, ali to je prirodan nastavak priče iz prošle sezone, kada su počeli da se afirmišu momci poput Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića. U ovom trenutku, to je jedini ispravan put za Partizan. Prošle godine smo anonimne klince gurnuli u vatru, možda svesno i žrtvovali deo rezultata, ali se benefiti već vide. Ti igrači su dostigli ozbiljnu tržišnu vrednost. Dragojević je već napravio transfer u veliki klub poput Glazgov Rendžersa, a Ugrešića traže mnogi klubovi. To je ogromna stvar u teškoj finansijskoj situaciji. Naravno, Partizan je velika institucija i navijači traže rezultate, a ne samo ekonomski oporavak. Te dve stvari je teško uklopiti preko noći, potrebno je vreme. Nadam se da će ova sezona biti kvalitetnija od prethodne i da će najpre doneti stabilnost, a samim tim i prepoznatljive rezultate na terenu.“

Ako ništa drugo, makar je lepo videti veliki broj partizanovaca u klubu. Osim Troboka, na ovom putovanju je i nekadašnji defanzivac i član Skupštine Srđa Knežević, a na važnim funkcijama danas su nekadašnji Trobokovi saigrači – Saša Ilić na klupi, Ljubiša Ranković pored njega, Danko Lazović u upravi. Tu su i predstavnici mlađe garde, poput Radosava Petrovića, Miralema Sulejmanija, Nenada Marinkovića...

„To je ogromna stvar! U pitanju su ljudi koji osećaju klub, znaju kakav profil igrača traži Partizan i kakav stil igre moramo da gajimo. Veliki je benefit što su u sistemu. Voleo bih da u budućnosti bude još više bivših asova, naročito u omladinskoj školi i stručnom štabu. Iz ličnog iskustva znam koliko su meni u razvoju pomogli saveti i demonstracija starijih igrača na treningu. To nema cenu.“

Logično je na ovom mestu zapitati se koliko će vremena biti potrebno Parnom valjku da opet pobeđuje ekipe kao što je Njukasl, igra ravnopravno, pa protiv Lacija i Porta, da se odmerava sa Bajernom.

„Vremena su se promenila. U moje vreme smo Saša Ilić, Igor Duljaj, Vlada Ivić i ja igrali zajedno po četiri ili pet godina u Partizanu! Postojao je višegodišnji kontinuitet. Danas je nemoguće zadržati tim na okupu, jer se brzo prave veliki transferi i novac diktira sve. Jedini način da budemo konkurentni jeste da pokušamo da zadržimo okosnicu tima bar dve ili tri godine. Ako to uspe, bićemo ponovo ravnopravni.“

ZEKOVIĆ ME ODUŠEVIO, ALEKSIĆ JE MAJSTOR, SEK ĆE SRUŠITI NEKOG VELIKOG

(Foto: ©FK Partizan)

Na osnovu šest godina provedenih u Partizanu, pre toga u podgoričkoj Budućnosti, a kasnije u moskovskom Spartaku i Kini, Goran Trobok i te kako dobro može da proceni kvalitete nekih od aktuelnih vezista Partizana. Onih koji dejstvuju na poziciji koju je i sam pokrivao.

„Milan Aleksić je malo ofanzivniji, prava 'desetka' i majstor fudbala. Poseduje neverovatnu mirnoću u završnici, gledao sam ga na treninzima kako daje golove. Aleks Zeković je takođe igrao ofanzivnije u mlađim kategorijama, a pred njim je, siguran sam, lepa budućnost. Oduševio me je protiv Zemuna, jer je bio miran na lopti i izuzetno hrabar. Fali mu iskustva i kontinuiteta, jer se maltene tek suočava sa seniorskim fudbalom. Podsećam da sam ja u Partizan došao posle četiri sezone u Budućnosti, a i tad sam pojedine detalje u igri morao da ispravljam. Danas se od dece traži da odmah znaju sve, a to nije realno. Potrebno je strpljenje.“

Da pređemo na nešto ofanzivnije momke...

„Ognjen Ugrešić ima sjajne fizičke predispozicije i odličan korak. Zbog visine deluje možda malo tromije, ali njegov prostor za napredak je fantastičan. Zato ga traže ozbiljni evropski klubovi, jer vide da za godinu ili dve Ognjen može postati igrač za velika dela. Milan Vukotić je protiv Tobola u Beogradu odigrao nešto povučenije, kao 'osmica'. Specifičan je fudbaler, milina ga je gledati. Ne pamtim kada sam video igrača koji sa takvom lakoćom obrađuje loptu i levom i desnom nogom. Prošle sezone je imao malu krizu, ali u ovoj novoj poziciji, gde se spustio maltene ispred odbrane i diktirao tempo, bio je izvrstan. Prijalo mu je što je lopta stalno kod njega. A ono što me posebno raduje, defanzivno je Vukotić odradio strašan posao, oduzeo je gomilu lopti i stavio se u službu tima.“

17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3

Iz lože stadiona, odakle najčešće sa saradnicima i prijateljima prati mečeve, Goran Trobok vidi ono što cela javnost primećuje – da je Demba Sek najopasniji fudbaler Partizana, ali isto tako da ume da napravi problem sopstvenoj ekipi.

„Znam da Demba iritira navijače kad napravi grešku, i mene nekad iznervira na tribinama, ali njegove mogućnosti su ogromne! Onakav korak, imam utisak da mu je noga dugačka dva metra, brzina... Takvog igrača vredi čekati! Došao je iz Torina bez velikog kontinuiteta i logično je da oscilira, jer se u prethodnim klubovima nije nadavao golova. Na osnovu kvaliteta, onoga što traži moderan fudbal, Sek je jedan od naših najboljih igrača. Ima ono 'nešto' nepredvidivo zbog čega ga se protivnički štoperi plaše. Od njega očekujem da rešava najveće utakmice i da nas svojom bravurom uvede u grupnu fazu Evrope! Verujem da će nekog 'velikog' upravo on oboriti.“

Kako smo počeli razgovor, tako ćemo ga i okončati. Podsećanjem na revanš sa Dinamom iz Batumija. Ne samo zbog poziva na oprez, nego i kao smernicu mladim igračima kako bi trebalo da se ponašaju i kad su na udaru kritika i kad možda za njih nema mesta u prvom timu. Malo ko bi iz današnje perspektive mogao da pretpostavi da je taj put morao da prođe i Mladen Krstajić, koji je kasnije u zrelom dobu postao referenca, lider, kapiten, oblikovao karijere mnogih igrača... A tog leta 1998. u Gruziji...

„U ranoj fazi susreta u Batumiju povredio se Zoran Sabo, a jedini defanzivac koga je trener Ljubiša Tumbaković imao na klupi bio je baš Krstajić. Svi smo mislili da će mu dati šansu, jer je to bilo prirodno, ali je Tumbaković odlučio da u igru uvede Mitka Stojanovskog, koji je dotad igrao špica! Danas svi pamte Krstajića kao reprezentativca, bundesligaškog asa, sa više od 300 utakmica na najvišem nivou za nemačke klubove. A znate li kako je počeo? Ja sam ga zatekao u Partizanu, tri godine nije mogao da uhvati ritam, tražio se, drugi su imali prednost. Igrao je i levog beka da bi razvio brzinu. Tek posle tri godine postao je standardan. Posle te utakmice sa Dinamom, igrači sa manjom minutažom, među njima i Krstajić, išli su sa drugim timom da igraju prijateljsku protiv nekog trećeligaša. Vodio ih je pokojni Blagoje Paunović. Mladen je na toj utakmici 'poginuo' na terenu, borio se kao da je finale Lige šampiona i kad se test na terenu malog kluba završio, Paunović je otišao kod Tumbe i rekao mu: 'Mladen se borio kao lav'. Vrlo brzo je Krstajić postao prvotimac, počeo da igra i to na poziciji levog beka, što mislim da mu je kasnije, kad je bio formiran štoper, mnogo koristilo u smislu ulaska u igru i kontrole lopte. Već na utakmici protiv Lacija u Kupu pobednika kupova Mladen je počeo u prvih 11 i postigao gol posle moje asistencije. U šali kažem da sam mu spasao karijeru, ha-ha-ha... Posle toga ga više niko nije izbacio iz tima. Poenta je – bio je strpljiv, radio je, nije se durio kad je išao da igra protiv niželigaša i sve mu se vratilo. To moraju da shvate svi mlađi momci, jer je to dobar put“, inspirativno je zaključio razgovor za Mozzart Sport Goran Trobok.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Četvrtak

17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3

18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1

18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1

18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2

18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2

19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6

19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0

19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0

19.00: (2,40) ML Vitebsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0

19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2

19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2

20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1

20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1

20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2

20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama