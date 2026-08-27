Siti naciljao jednog od najboljih driblera Premijer lige: Senegalski "Starboy" moguća zamena za Savinja
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 16:20
Iliman Endijaje bi mogao da napusti Karamele, Građani koriste Džeka Griliša kao mamac u pregovorima
Mančester Siti je ovog leta doživeo mnogo promena, posebno na ofanzivnim pozicijama. Otišli su Omar Marmuš, Bernardo Silva i Savinjo. Koliko god da Marmuš i Savinjo nisu toliko bili bitni za igru Građana, njihovi odlasci su smanjili broj ofanzivnih opcija Encu Mareski. Upravo zato, klub sa Etihada je kao jedno od rešenja na krilnim pozicijama naciljao - Ilimana Endijaja. Senegalac se u poslednjih nekoliko godina profilisao kao jedan od najboljih driblera Premijer lige. Senegalski "Starboy" kako mu glasni nadimak je zamišljen kao potencijalna zamena baš za Savinja.
Mamac koji bi Siti mogao da iskoristi je Džek Griliš. Ofanzivni vezista je prethodne polusezone ostavio vrlo dobar utisak u Evertonu i Karamele su raspoložene da ga zadrže i upravo na tu kartu igraju čelnici Građana. Ono što vicešampionu Engleske takođe ide na ruku je činjenica da Endijaje odbija da produži ugovor, doduše, isti mu ističe 2029. godine. Pored SItija, klub iz Liverpula očekuje još nekoliko "udvarača" za reprezentativca Senegala, konkretno iz Lige šampiona.
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Britanski Atlerik je pre nekoliko dana pustio informaciju da je Mančester Siti dobio ponudu Sanderelenda za Džeka Griliša. Crne mačke su iznele predlog da ofanzivni vezista dođe na pozajmicu, ali da klubovi podele troškove njegove astronomske plate od 21.000.000 evra godišnje, ali ne na ravne časti i da onda sledećeg leta dođe do pregovora između igrača i Sanderlenda jer Grilišu sledećeg leta ističe ugovor. Pitanje je da li bi Everton bio raspoložen za neku sličnu kombinaciju.
Endijaje je još prošlog leta bio zanimljiv nekim klubovima, konkretno - Interu. Nerazuri su navodno bili otvorili pregovore ponudom od 52.000.000 evra, ali Everton u tom trenutku nije želeo da ulazi u ozbiljnije razgovore i ponuda je odbijena. Ono što je interesantno, uprkos tome što je jedan od najboljih igrača Evertona, Endijaje ne spada u red najplaćenijih igrača, što nije zanemarljivo. Ukoliko bi Siti uleteo sa adekvatnom ponudom, teško da će Senegalac još dugo nositi dres Karamela.
Dovođenje Endijajea smatra se jednim od najboljih poteza rukovodstva Evertona u poslednjih nekoliko godina. Doveli su ga iz Olimpik Marselja za 17.000.000 evra i vrlo brzo postao neizostavan deo startnih 11 ko god bio trener. Ono što je zanimljivo, pre nego što je došao do najjače lige na svetu, put je krčio u nižim engleskim ligama gde je igrao za klubove poput Boreham Vuda (i to u mlađim kategorijama), Hilgejta i Hajd junajteda. Na kraju se 2020. nekako dočepao Šefild junajteda i od tada više ništa nije bilo isto. Šest godina kasnije, razmatra ga Mančester Siti.