Siti naciljao jednog od najboljih driblera Premijer lige: Senegalski "Starboy" moguća zamena za Savinja

Britanski Atlerik je pre nekoliko dana pustio informaciju da je Mančester Siti dobio ponudu Sanderelenda za Džeka Griliša. Crne mačke su iznele predlog da ofanzivni vezista dođe na pozajmicu, ali da klubovi podele troškove njegove astronomske plate od 21.000.000 evra godišnje, ali ne na ravne časti i da onda sledećeg leta dođe do pregovora između igrača i Sanderlenda jer Grilišu sledećeg leta ističe ugovor. Pitanje je da li bi Everton bio raspoložen za neku sličnu kombinaciju.

Endijaje je još prošlog leta bio zanimljiv nekim klubovima, konkretno - Interu. Nerazuri su navodno bili otvorili pregovore ponudom od 52.000.000 evra, ali Everton u tom trenutku nije želeo da ulazi u ozbiljnije razgovore i ponuda je odbijena. Ono što je interesantno, uprkos tome što je jedan od najboljih igrača Evertona, Endijaje ne spada u red najplaćenijih igrača, što nije zanemarljivo. Ukoliko bi Siti uleteo sa adekvatnom ponudom, teško da će Senegalac još dugo nositi dres Karamela.

Dovođenje Endijajea smatra se jednim od najboljih poteza rukovodstva Evertona u poslednjih nekoliko godina. Doveli su ga iz Olimpik Marselja za 17.000.000 evra i vrlo brzo postao neizostavan deo startnih 11 ko god bio trener. Ono što je zanimljivo, pre nego što je došao do najjače lige na svetu, put je krčio u nižim engleskim ligama gde je igrao za klubove poput Boreham Vuda (i to u mlađim kategorijama), Hilgejta i Hajd junajteda. Na kraju se 2020. nekako dočepao Šefild junajteda i od tada više ništa nije bilo isto. Šest godina kasnije, razmatra ga Mančester Siti.