Siti odbio prvu ponudu za Rodrija, ali samo kupuje vreme i tvrdi pazar

Rodri nije hteo da čeka Real kojem su prioritet bili pregovori oko Jana Diomandea i Vinisijusa Žuniora i nakon razgovora sa Barsinim trenerom Hansijem Flikom i direktorom Dekom je dao zeleno svetlo za transfer u Kataloniju. Barseloni je čak pomogao i bivši trener Pep Gvardiola koji je razgovarao sa Rodrijem i objasnio mu zašto je Blaugrana najbolja opcija ako već želi da napusti Siti.

Dogovor sa Barselonom je postignut za visoku platu od 15.000.000 evra neto po sezoni (30.000.000 evra bruto) za četiri godine. Sada ostaje teži deo posla. Barselonina prva ponuda iznosi 45.000.000 evra fiksno plus 10.000.000 - 15.000.000 kroz bonuse. Mančester Siti je ovog leta slao signale da neće pustiti Rodrija ispod 70.000.000 evra, ali to je samo početna pregovaračka pozicija u kojoj tvrde pazar. Jasno je i njima da su priterani uz zid sa igračem koji je ušao u poslednju godinu ugovora. Odbili su prvu Barsinu ponudu, a ostrvski mediji pišu da bi Građani oberučke prihvatili garantovanih 65.000.000 evra. Dakle, na Barseloni je da malo poveća ponudu i da se usaglasi struktura i ostvarivost bonusa.

Barsa se nada da će dobar deo Rodrijeve kupovine pokriti prodajom Marka Kasada koji se nikada i nije uklapao u stil Hansija Flika. Saudijski Al Hilal nudi 30.000.000, Barsa traži 40.000.000 evra za Kasada, ali nije nemoguće da se u priču uključi i neki evropski kupac.

Rodri na terenu neće zameniti Kasada već Frenkija de Jonga kojeg čeka operacija i višemesečna pauza. Rodriju se sviđa namenjena uloga u Barseloni i stil igre koji se tradicionalno oslanja na posed lopte, iako je Flik doneo nešto direktniji i vertikalniji fudbal od Krojfovog i Gvardiolinog. Ono gde u Barsi najviše očekuju od Rodrija je zapravo faza odbrane. Visoko postavljena linija odbrane je često bila ranjiva i kritikovana jer ispred nje nije bilo dovoljno jakog pritiska na loptu u sredini. Rodri je maestralan u tome i biće savršen štit za poslednju liniju i zadržavanje poseda u kojem je Kasado bio slaba tačka. Čeka ga i nekolicina saigrača iz reprezentacije (Kubarsi, Pedri, Olmo, Gavi, Jamal, Tores, dvojica Garsija...) što će mu olakšati uklapanje u igru i novi ambijent. U Realu bi sve bilo drugačije sa Murinjom, prilično novim timom i još nedefinisanim stilom igre…

Barselona se nada da će što pre postići dogovor sa Mančester Sitijem kako bi se do kraja letnje pijace fokusirala na rešavanje gorućeg problema – centarfora. Želi Hulijana Alvareza, a u opasnosti je da izgubi Ferana Toresa i ta situacija mora da se reši.

Što se Mančester Sitija tiče, oni su svesni da ne mogu zadržati Rodrija na silu i uveliko traže zamenu. Trener Mareska bi najradije doveo Enca Fernandeza iz Čelsija, ali nije to isti profil igrača, niti je jeftin. Klub bi radije da Rodrijeva zamena bude Ajub Buadi iz Lila, ali Francuzi traže previše novca.