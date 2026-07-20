Skaloni: Razmisliću o budućnosti; Niko neće pamtiti ko je bio drugi? Ja ću se sećati!

I mada su i sami svesni da više od časnog poraza nisu zaslužili, poraz im je teško pao. Znajući kakav je emotivac, selektoru dojučerašnjeg svetskog šampiona Lionelu Skaloniju, verovatno i više nego drugima, što nije ni krio po završetku meča.

Nisu uspeli da je odbrane. Nisu je vala ni zaslužili. Posle razočaravajuće, za mnoge sramotne partije koju su pružili, bili su Argentinci primorani da predaju svetsku titulu Špancima .

"Osećamo tugu, ali znamo da smo ostavili sve na terenu. Večna zahvalnost ovim momcima koji su stigli do još jednog finala Svetskog prvenstva. Borili su se do samog kraja. Zadržaću ogromno sećanje na njih. Veliki smo u pobedi, a moramo biti veliki i u porazu", rekao je Skaloni nedugo po okončanju ceremonije za Telemundo. "Hvala narodu, hvala igračima. Hvala zemlji — dali smo sve od sebe. Stigli smo ovde trošeći poslednje atome snage, to je realnost. Ali ako ostaviš sve na terenu kao što smo mi danas uradili, to je sjajan primer za našu zemlju. Izgubiš, i moraš ponovo da ustaneš. Nema drugog načina".

Pojašnjava Skaloni da ni na drugo mesto ne treba gledati kao na neuspeh.

"Veoma je teško objasniti ljudima da treba podjednako uživati u osvajanju drugog mesta kao i u osvajanju turnira. I to je uspeh. Vidim da su ljudi svesni šta smo postigli i kako smo do toga došli, naročito zato što sam se već pošteno isplakao u svlačionici. Zato sada ne plačem. Ali moram da budem zahvalan ovoj grupi jer su bili ratnici, i to je istina. Borili smo se protiv neverovatnog tima i... rekli su nam da su zaista iznenađeni time koliko smo bili konkurentni. Ovo je veoma pozitivno i nadam se da će to uticati i na buduće generacije". Na pitanje hoće li se iko u budućnosti sećati ko je bio drugi na Mundijalu u Severnoj Americi, Skaloni je rekao:

"Da, ja se sećam ko završi kao drugi. Toliko je teško stići do ovde. Naravno da bismo voleli da smo pobedili. Zahvalnost i tuga, očigledno. Ali kada ostaviš sve na terenu, veoma je teško bilo šta sebi zameriti".

Osvrnuo se Skaloni i na Lionela Mesija, koji je za svoje standarde odigrao nešto slabiju partiju. Ali, to po rečima selektora Argentine nikako ne umanjuje ono što je dosad uradio za tim, ne samo na ovom turniru.

"Pa, on sada ima 39 godina. Neverovatno. Sa moje strane nema ništa novo da se otkrije. Bilo mi je kristalno jasno da će igrati sve dok sam ne odluči da prestane, i da će ga svi igrači u timu, saigrači i svi njegovi ljudi podržati. I siguran sam i nadam se da su svi ponosni na njega, na ono što je postigao, jer je on najbolji fudbaler svih vremena“.