Šteta! Novak i Arina poveli, pa stali na startu US Opena

Međutim, protivnik je zaigrao mnogo bolje u nastavku meča i uspeo da dođe do preokreta. Mora da se kaže da su Novak i Arina oduzeli servis rivalima i poveli - 2:1 u drugom setu, ali su onda jednostavno stali. Sinjakova i Paten su iskoristili ovaj zastoj u igri srpsko-beloruskog para i stigli do izjednačenja. U supertajbrejku Đoković i Sabalenka nisu imali nikakve šanse, pa su tako stali već na prvoj stepenici u Njujorku.

Još nekolicina srpskih tenisera igrala je u kvalifikacijama za glavni žreb poslednjeg Slema u godini. Laslo Đere je eliminisan od Aleksandra Mulera - 2:0 (7:5, 6:0). Senćanin se borio u prvom setu ravnopravno, a onda je protivnik uspeo da dođe do brejka. U drugom setu je srpski teniser u potpunosti nestao sa terena i sve je bilo samo rutinska stvar za Francuza.

Trenutno svoj meč igra i Dušan Lajović, koji gubi - 1:0 u setovima, a svoj pohod ka glavnom žrebu traže Teodora Kostović i Lola Radivojević, koje još nisu izašle na teren.