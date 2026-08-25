Šteta! Novak i Arina poveli, pa stali na startu US Opena
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Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 18:39
Iz kvalifikacija za turnir u Njujorku eliminisan je i Laslo Đere
Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale US Opena. Bolji od srpsko-beloruske kombinacije bili su Katerina Sinjakova i Henri Paten - 1:2 (4:1, 2:4, 2:10).
Slovili su Britanac i Čehinja kao favoriti, ali su Novak i Arena krenuli prilično dobro. Đoković i njegova partnerka dobili su uvodni set prilično dominantnom igrom i činilo se da bi mogli da skinu skalp u uvodnoj rundi.
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Međutim, protivnik je zaigrao mnogo bolje u nastavku meča i uspeo da dođe do preokreta. Mora da se kaže da su Novak i Arina oduzeli servis rivalima i poveli - 2:1 u drugom setu, ali su onda jednostavno stali. Sinjakova i Paten su iskoristili ovaj zastoj u igri srpsko-beloruskog para i stigli do izjednačenja. U supertajbrejku Đoković i Sabalenka nisu imali nikakve šanse, pa su tako stali već na prvoj stepenici u Njujorku.
Još nekolicina srpskih tenisera igrala je u kvalifikacijama za glavni žreb poslednjeg Slema u godini. Laslo Đere je eliminisan od Aleksandra Mulera - 2:0 (7:5, 6:0). Senćanin se borio u prvom setu ravnopravno, a onda je protivnik uspeo da dođe do brejka. U drugom setu je srpski teniser u potpunosti nestao sa terena i sve je bilo samo rutinska stvar za Francuza.
Trenutno svoj meč igra i Dušan Lajović, koji gubi - 1:0 u setovima, a svoj pohod ka glavnom žrebu traže Teodora Kostović i Lola Radivojević, koje još nisu izašle na teren.