Liverpul posle Klopa = Siti posle Pepa: Ode i Niko Gonzalez! Građani jure šest rekorda

Taman i da ne računamo Marmuša , koliko je ovo veliki obrt govori to što će Siti time duplirati dosadašnji rekord iz sezone 2022/2023 kada je sve skupa, računajući i januarski prelazni rok, na prodajama igrača (Rahim Sterling, Gabrijel Žezus, Oleksandr Zinčenko…) zaradio 161.970.000 evra.

Ne zaboravimo da Omar Marmuš tek treba da potpiše za Totenhem, mada tu ne znamo da li će isprva biti reč o pozajmici ili će Pevci odmah da istresu oko 60.000.000 ili 70.000.000 evra otkup ugovora. Ako Totenhem plati odmah, Siti će oboriti i Čelsijev prošlosezonski rekord od 339.250.000 evra zarađenih u jednoj takmičarskoj godini.

A, Siti nikada nije prodavao kao ovog leta i taj trend će biti nastavljen, pošto Niko Gonzales danas putuje na lekarske preglede pred transfer u Njukasl. Na ime tog posla mančesterski tim će zaraditi oko 55.000.000 evra fiksno i možda još nekih 3.500.000 u bonusima. Čak i bez njih, sada već možemo da obračunamo zaradu Građana na neverovatnih 333.500.000 evra samo tokom ovog leta!

OK, ima i do inflacije, do pre samo koju godinu nikome ne bi ni palo na pamet da istrese pomenute pare za Savinja, rezervistu Sitija. Usput je Tidžani Rejnders otišao u Al Kadsiju za 61.000.000 evra, Rodri u Barselonu za 60.000.000, evo sada Gonzales u Njukasl za 55.000.000. Pride je Siti još 46.700.000 evra zaradio od selidbe Džejmsa Traforda u Lids, 15.000.000 mu je donela prodaja Manuela Akandžija Interu, a 8.170.000 Nejtana Akea Fenerbahčeu. Bez obeštećenja otišli su i Bernardo Silva (Real Madrid) i Džon Stons (Inter).

Do sada, Siti je potrošio 178.700.000 evra da odmeni sve njih, glavnicu za pomenutog Eliota Andersona, ali bi finiš prelaznog roka mogao da odjekne. Ajub Buadi bi trebalo da stigne za 100.000.000 evra (od čega samo 5.000.000 u bonusima), još 40.000.000 će otići Palmeirasu za Alana, to je sve dogovoreno. To će dakle trošak podići na 313.700.000 evra, a nije tajna da Građani silno žele da Encu Mareski debitantsku sezonu olakšaju dovođenjem Enca Fernandeza.

Čelsi je još na početku meseca za Argentinca tražio 140.000.000 evra, sada bi mogao i više, a s tim novcem bi Sitijeva investicija u tim dobacila do sume od 453.700.000. A, Siti bi da dovede napadača (pominje se Kodi Gakpo) i bar još jednog vezistu, kad je već ovog leta ostao bez Rodrija, Rejndersa, sad će i Gonzalesa…

MANČESTER SITI ŠAMPION PREMIJER LIGE - KVOTA 5,00

Podsetimo, trenutni rekord Premijer lige po sumi novca uloženoj na pojačanja u jednom prelaznom roku drži Liverpul, koji je, godinu dana posle odlaska Jirgena Klopa, prošlog leta na pojačanja (Aleksander Isak, Florijan Firc, Igo Ekitike, Miloš Kerkez, Džeremi Frimpong, Đovani Leoni…) strovalio 483.130.000 evra. I na terenu ništa nije napravio s tim parama, iako je sezonu ranije Arne Slot osvojio titulu.

Sad je red da se Siti otvori kako bi odlazak Gvardiole preboleo što bezbolnije. I svima je jasno da je bio zreo za potpuni remont, ali svima je takođe jasno da ga, taman i ako nadmaši ovaj Liverpulov ceh iz prošlog leta, čeka jedna turbulentna sezona. S ovolim promenama tako mora da bude. Pare tu ne igraju ulogu. Barem ne odmah.