Kazemiro ode, trojica dođu – za preko 170.000.000! Junajted samo za Balebu dao 76.000.000

Nikada nije bio neko za koga ćete reći da je top klasa. Zato jeste neko koga bi velika većina trenera poželela u ekipi, jer mogao je da odgovori različitim zadacima i ulogama. Majklu Keriku kao igraču fizikalije nisu bile najjači adut, bio je to – mozak. Igrao je na kliker, dobro čitao situacije i verovatno bi, mada nužno ne mora da znači, trebalo da zna šta je ovom timu Mančester junajteda potrebno na sredini terena.

Navijači su tražili da ostane još jednu godinu, Kazemiro je ljubi grb kada bi davao golove, ali odluku nije promenio. Brazilac je otišao sa Old Traforda, a bezmalo kompletna sredina terena je rekonstruisana. Vezni red Mančester junajteda ne liči na prošlogodišnji.