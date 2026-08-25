Kazemiro ode, trojica dođu – za preko 170.000.000! Junajted samo za Balebu dao 76.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 18:29
Bezmalo kompletna rekonstrukcija veznog reda...
Nikada nije bio neko za koga ćete reći da je top klasa. Zato jeste neko koga bi velika većina trenera poželela u ekipi, jer mogao je da odgovori različitim zadacima i ulogama. Majklu Keriku kao igraču fizikalije nisu bile najjači adut, bio je to – mozak. Igrao je na kliker, dobro čitao situacije i verovatno bi, mada nužno ne mora da znači, trebalo da zna šta je ovom timu Mančester junajteda potrebno na sredini terena.
Navijači su tražili da ostane još jednu godinu, Kazemiro je ljubi grb kada bi davao golove, ali odluku nije promenio. Brazilac je otišao sa Old Traforda, a bezmalo kompletna sredina terena je rekonstruisana. Vezni red Mančester junajteda ne liči na prošlogodišnji.
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Došao je Juri Tilemans, došao je i Andrej Santos. I to nije bilo dovoljno. Upinjao je Mančester junajted u poslednjim danima letnjeg prelaznog roka i obezbedio još jedno pojačanje u veznom redu: danas je ozvaničio Karlosa Balebu (22) iz Brajtona!
Karlos Baleba dugo je bio želja Mančester junajteda. Interesovanje ne datira iz vremena kada je Majkl Kerik postao privremeni trener, nego još iz dana kada je na Teatru snova neuspešno šefovao Ruben Amorim. Minule jeseni pokazao je engleski velikan interesovanje, merkao je defanzivnog vezistu iz Kameruna tokom zime, a ovoga leta ga je potpisao.
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Mančester junajtedu propao je Anderson iz Atalante zbog „spornog zdravstvenog kartona“, ugrabio mu je gradski rival Mančester Siti ispred nosa Eliota Andersona. Na listi želja bio sve vreme bio je Karlos Baleba, a dobro upućeni transfer insajderi, poput Davida Ornstajna, tvrdili su da je transfer kamerunskog reprezentativca isforsirao Majkl Kerik. Vezista je po njegovom ukusu.
Brajton se ponovo opario na račun nekoga iz „velike šestorke“ engleskog fudbala. Za Karlosa Balebu dobiće fiksno 76.000.000 evra, a kroz bonuse potencijalno može da inkasira još 6.000.000. Tokom januara je tražio i više – baratalo se cifrom od oko 100.000.000 evra. Ali, sada postoji jedan bitan detalj, a to je da je defanzivni vezista povređen. Ima problem sa skočnim zglobom...
Ipak, to nije pokolebalo Mančester junajted, sačekaće ga da se oporavi i onda će Majkl Kerik gledati šta mu je činiti, kakvu sredinu terena da sastavi. Poprilično je promenjena u odnosu na minulu sezonu. Sada ima više mesa i nešto više mišića. Kazemiro je otišao, a došla su trojica. I za njih je utrošeno nešto malo više od 173.000.000 evra.
Mančester junajted samo je veziste kupovao tokom leta. Škripi mu i na drugim pozicijiama, ponajviše na levom beku, i nema sumnje da će u narednim danima pokušati da ojača bok.