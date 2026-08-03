Skraćene grupe za žreb: Partizan beži od Hetafea i sanja Beč ili Sofiju

Hetafe (Španija)

Pobednik mečeva:

Tvente (Holandija) – DAC Streda (Slovačka)

Beitar Jerusalim (Izrael) – Austrija Beč (Austrija)

Poraženi iz meča:

Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)

Odmah na prvi pogled jasno je da će za crno-bele prvo i osnovna želja biti da zaobiđu Hetafe, i zbog frustrirajućeg fudbala koji neguje Hose Bordalas, ali pre svega zbog toga što ipak govorimo o predstavniku zemlje koja je aktuelni svetski i evropski prvak. I ima ako ne najjaču, onda sigurno drugu na listi najjačih liga planete.

Po snazi lige, svakako da Partizanu ne bi previše odgovarao ni holandski Tvente – pod uslovom da opravda ulogu favorita u dvomeču sa Dunajskom Stredom – dok bi već dva preostala tima bila povoljniji rivali.

Nikako laki rivali, ali svakako povoljniji. Jer bečka Austrija - favorizovana u dvomeču sa Beitarom iz Jerusalima - svakako je tim s kojim se može igrati. A posebno se to odnosi na poraženog - ne pobednikom, istaknimo još jednom - iz dvoboja Makabija iz Tel Aviva i sofijskog CSKA.

Uskoro opširnije...