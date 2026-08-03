Skraćene grupe za žreb: Partizan beži od Hetafea i sanja Beč ili Sofiju
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 08:40
Crno-beli saznali na koga mogu u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije
Tri već sezone bez grupne faze u Evropi pritisle su upravu uz zid. Jer samo Evropa garantuje milionske prihode od Uefe i pruža još blistaviji izlog za bogate evropske klubove. Zato je plasman u Ligu konferencije ove sezone možda i najvažnij cilj crno-belih, ali posle skraćenja grupa za današnji žreb postalo je i jasno koliko će taj zadatak biti izazovan.
Jer ako Partizan u trećem kolu prođe kazahstanski Tobol u plej-ofu će moći na jednog od sledećih rivala:
Izabrane vesti
Hetafe (Španija)
Pobednik mečeva:
Tvente (Holandija) – DAC Streda (Slovačka)
Beitar Jerusalim (Izrael) – Austrija Beč (Austrija)
Poraženi iz meča:
Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)
Odmah na prvi pogled jasno je da će za crno-bele prvo i osnovna želja biti da zaobiđu Hetafe, i zbog frustrirajućeg fudbala koji neguje Hose Bordalas, ali pre svega zbog toga što ipak govorimo o predstavniku zemlje koja je aktuelni svetski i evropski prvak. I ima ako ne najjaču, onda sigurno drugu na listi najjačih liga planete.
Po snazi lige, svakako da Partizanu ne bi previše odgovarao ni holandski Tvente – pod uslovom da opravda ulogu favorita u dvomeču sa Dunajskom Stredom – dok bi već dva preostala tima bila povoljniji rivali.
Nikako laki rivali, ali svakako povoljniji. Jer bečka Austrija - favorizovana u dvomeču sa Beitarom iz Jerusalima - svakako je tim s kojim se može igrati. A posebno se to odnosi na poraženog - ne pobednikom, istaknimo još jednom - iz dvoboja Makabija iz Tel Aviva i sofijskog CSKA.
Uskoro opširnije...