Dok svi pričaju o Romi i Interu, Lacio se izjednačio na vrhu tabele

Dok svi pričaju o Romi i Interu, Lacio korača sigurnim koracima, pa se klub iz Večnog grada izjednačio sa pomenutim rivalima na čelu tabele. Ni ovoga puta sastav Đenara Gatuza nije blistao, ali je našao put do četvrte pobede, savladavši Veneciju u gostima – 2:0 (0:0).

Sudar na stadionu Pjerluiđi Penco obeležio je tragičar Žozue Jeboa, čiji je udarac sa bele tačke u 16. minutu zaustavio Hristos Mandas, sačuvavši Lacio u trenucima kada je Venecija diktirala tempo i stvarala šanse. Kazna za promašaje stigla je u blickrigu početkom drugog poluvremena - Matija Zakanji je u 51. minutu rutinski realizovao penal, dok je devet minuta kasnije Tižani Noslin glavom na centaršut Nuna Tavaresa duplirao prednost. Domaćin je do kraja pokušavao da se vrati u meč, ali je Lacio kontrolom ritma i stabilnom odbranom mirno priveo utakmicu kraju.