Dok svi pričaju o Romi i Interu, Lacio se izjednačio na vrhu tabele
Vreme čitanja: 6min | sub. 19.09.26. | 22:50
Ekipa Đenara Gatuza u svom stilu do četvrte pobede u sezoni – 2:0
Dok svi pričaju o Romi i Interu, Lacio korača sigurnim koracima, pa se klub iz Večnog grada izjednačio sa pomenutim rivalima na čelu tabele. Ni ovoga puta sastav Đenara Gatuza nije blistao, ali je našao put do četvrte pobede, savladavši Veneciju u gostima – 2:0 (0:0).
Sudar na stadionu Pjerluiđi Penco obeležio je tragičar Žozue Jeboa, čiji je udarac sa bele tačke u 16. minutu zaustavio Hristos Mandas, sačuvavši Lacio u trenucima kada je Venecija diktirala tempo i stvarala šanse. Kazna za promašaje stigla je u blickrigu početkom drugog poluvremena - Matija Zakanji je u 51. minutu rutinski realizovao penal, dok je devet minuta kasnije Tižani Noslin glavom na centaršut Nuna Tavaresa duplirao prednost. Domaćin je do kraja pokušavao da se vrati u meč, ali je Lacio kontrolom ritma i stabilnom odbranom mirno priveo utakmicu kraju.
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Prvo poluvreme meča između Venecije i Lacija obeležila je izuzetno dinamična igra u kojoj su domaćini propustili zlatnu priliku da dođu do vođstva, dok je golman gostiju Mandas izrastao u glavnu figuru uvodnog dela susreta. Grk je skrivio jedanaesterac nad Terijem Korejom, ali se odmah iskupio fantastičnom odbranom udarca Jeboe sa bele tačke. Venecija je i nakon tog promašaja nastavila sa naletima preko Akora Adamsa , stvorivši nekoliko opasnih situacija pred golom Rimljana, međutim raspoloženi Mandas sačuvao je mrežu netaknutom.
Nastavak meča u potpunosti je protekao u znaku Lacija, koji je na početku drugog poluvremena slomio otpor domaćina. Venecija je u završnici pokušala da se vrati u život uvođenjem Albiona Rhamanija i opasnim situacijama iz prekida, ali je ekipa Đenara Gatuza, uz pravovremene izmene, rutinski sačuvala prednost i privela meč kraju.
Mladom čuvaru mreže, Filipu Stankoviću se nije imalo šta zameriti na golu domaćina. Kod Zakanjivog penala je pogodio stranu, ali je lopta otišla iznad njegove ruke, dok kod Noslinovog nebeskog skoka jednostavno nije bilo spasa.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
Venecija - Lacio
Nedelja
12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR
20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR
***Kvote su podložne promenama