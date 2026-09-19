Nestvarno: Taunsenda pregazio valjak na terenu?! (VIDEO)

Sećate li se Androsa Taunsenda (35), nekadašnjeg igrača Totenhema i engleskog reprezentativca. Igrao je za desetak klubova na Ostrvu, napravio zaista pristojnu karijeru, a poslednja dva ugovora potpisao je na Tajlandu.

Imajući u vidu činjenicu gde igra teško da bi Taunsend dospeo u žižu javnosti zbog nečega što se dogodilo na terenu, međutim kada kamere usnime ovako nešto, onda taj snimak postaje viralan.