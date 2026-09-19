Nestvarno: Taunsenda pregazio valjak na terenu?! (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 22:44
Ludo šta se dogodilo nekadašnjem reprezentativcu Engleske...
Sećate li se Androsa Taunsenda (35), nekadašnjeg igrača Totenhema i engleskog reprezentativca. Igrao je za desetak klubova na Ostrvu, napravio zaista pristojnu karijeru, a poslednja dva ugovora potpisao je na Tajlandu.
Imajući u vidu činjenicu gde igra teško da bi Taunsend dospeo u žižu javnosti zbog nečega što se dogodilo na terenu, međutim kada kamere usnime ovako nešto, onda taj snimak postaje viralan.
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Verovali li ne, Androsa Taunsenda je tokom zagrevanja, pred utakmicu njegovog kluba Pračuap, pregazio valjak?! Da, dobro ste pročitali, onaj valjak što služi za 'peglanje' terena... Momku koji je bio za vozilom pažnju je očito odvuklo nešto sa strane, zagledao se, Englez takođe nije obratio pažnju i - tras. Pade čovek pod valjak.
Nije naivno, moglo je gadno da se završi, ali mi moramo da vam priznamo - gledajući snimak krenuše nam i suze. One od smeha, naravno...