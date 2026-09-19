Megin Švajcarac kao "švajcarski nož", dominacija Šuputa u generalnoj probi
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 22:43
Zanimljivo lice u sastavu Vuleta Avdalovića popunjavalo statističke kolone
Košarkaši Mege ubedljivo su slavili u poslednjem pripremnom meču pred novu sezonu, pošto su u Hali sportova “Ranko Žeravica” savladali užičku Slobodu rezultatom 90:68 (19:16, 25:14, 28:17, 18:21).
Izabranici Vuleta Avdalovića iz četvrtine u četvrtinu uvećavali su prednost i na kraju zasluženo stigli do ubedljive pobede.
Izabrane vesti
Najefikasniji u redovima Mege bio je Uroš Šuput sa 16 poena, Pavle Bačko dodao je 14, Luka Paunov 13, a Ognjen Nikolić 12 poena i šest skokova. Lukas Manijema zabeležio je šest poena, osam asistencija, pet ukradenih lopti i četiri skoka. U ekipi Slobode izdvojio se Dušan Kutlešić sa 19 poena, dok je Nana Opoku postigao deset poena.
Mega je tako uspešno završila pripremni period pred premijeru u sezoni 2026/27, zakazanu za 27. septembar od 12.00 časova. Ekipa Vuleta Avdalovića u prvom kolu ABA lige ugostiće Kluž.