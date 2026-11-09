Smederevo traži novog trenera: Mijailović podneo ostavku

Jedini bod od druge nedelje oktobra osvojen je kod kuće protiv Proletera 023 (1:1). Od Smedereva su bolji bili Loznica (0:1), Dubočica (0:1), Borac 1926 (0:2) i Grafičar (1:5), a u Kupu Srbije ga je u 1. kolu eliminisao TSC iz Bačke Topole (2:3). Posle svega, u takvoj situaciji je smena šefa stručnog štaba prirodan proces, a prema rečima sportskog direktora Oklopnika Miloša Trifunovića, sa Mijailovićem je razlaz prošao u prijateljskom tonu.

„Ovim putem želim da se zahvalim Nenadu Mijailoviću na odličnoj saradnji. Upali smo u rezultatsku krizu, na nekim utakmicama smo možda mogli da dođemo i do boljeg rezultata, pa je Nenad ponudio ostavku koju smo prihvatili. Ostatak stručnog štaba ostaje u klubu, vodiće treninge i spremaće tim za naredni meč dok mi ne pronađemo novog trenera. Trenutno imamo dva-tri imena u opticaju, a Mijailovićev naslednik će biti poznat u narednih nekoliko dana. Nenadu želim puno sreće u nastavku karijere”, kazao je Trifunović za Mozzart Sport.

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

Uprkos krizi, Smederevci su i dalje na poziciji koja vodi u plej-of Mozzart Bet Prve lige. Imaju 25 bodova iz 17 kola, 11 manje od lidera Borca. Naredni meč igraće u subotu protiv fenjeraša Bora 1919 u Zaječaru.

Nenad Mijailović je vodio Smederevo na 16 takmičarskih mečeva, uz učinak od šest pobeda, četiri remija i šest poraza, sa gol-razlikom 23:23. Ponudio je 37-godišnjak ostavku i krajem avgusta, posle remija sa TSC-om (1:1), ali tada ona nije usvojena.

Pre Oklopnika samostalno je vodio još Mladost iz Lučana, Dubočicu, Mladost GAT iz Novog Sada, Železničar, Kolubaru i OFK Vršac.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO

Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Nedelja

Voždovac – Borac 0:1 (0:0)

/Popadić 55/

Spartak Subotica – Metalac 1:1 (1:0)

/Kovačević 26 – Cvetinović 73/

Jedinstvo Ub – Teleoptik 1:1 (1:0)

/Denzel 36 – Starčević 83/

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama