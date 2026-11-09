Treća smena Ovijeda od Paunovića: Preuzima legendarni Raul

Od proleća 2025. situacija na stadionu Karlos Tartijere prilično je nestabilna. Krajem marta prošle godine Veljko Paunović je preuzeo Ovijedo i odveo ga u Primeru, ali je posle samo osam rundi dobio otkaz u španskoj eliti. Nasledio ga je Luis Karion koji je potrajao devet utakmica, zatim je kormilo preuzeo Giljermo Almada i izdržao 22 meča, a Raul uskače umesto Hulijana Kalera koji je vodio tim na 14 mečeva.

Ovijedove igre i rezultati ove sezone su promenljivi, ali će Raul preuzeti ekipu koju samo bod deli do plej-of zone. Stoga će se od 49-godišnjka očekivati da se bori i izbori za promociju u špansku Primeru.

Sportski direktor Ovijeda, David Fernandez, smenio je Kalera uprkos pobedi u poslednjoj rundi jer izuzetno ceni legendarnog špica, još iz vremena u Real Madridu. Fernandez je proveo četiri godine na čelu omladinske škole Kraljevskog kluba i svedočio kako Raul radi i razvoija brojne igrače među kojima su svojevremeno bili Niko Paz, Mario Hila, Gonzalo Garsija, Alvaro Rodrigez, Ćema Andres, Migel Gutijerez...

Raul je vodio Kastilju na preko 200 utakmica, a sa omladinskim timom Real Madrida osvojio je Ligu šampiona za mlade pobedivši Benfiku u finalu sa 3:2.