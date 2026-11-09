Treća smena Ovijeda od Paunovića: Preuzima legendarni Raul
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 13:48
Vreme je za samostalni rad van sistema Real Madrida
Uvredio se Raul Gonzales leta 2025. godine kada je Real Madrid (čitaj: Florentino Perez) odlučio da počne veliki (i eskpresno se ispostavilo prilično neuspešan) projekat sa Ćabijem Alonsom. Pokupio se tadašnji trener Realovog B tima i napustio Kastilju.
U narednih godinu i po dana, pominjala se nekolicina klubova, ali Raul je ostao nezaposlen. To će se vrlo brzo promeniti jer španski mediji tvrde da je sve dogovoreno i da nedostaje još samo ozvaničenje da legendarni španski napadač postane novi trener Ovijeda.
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Od proleća 2025. situacija na stadionu Karlos Tartijere prilično je nestabilna. Krajem marta prošle godine Veljko Paunović je preuzeo Ovijedo i odveo ga u Primeru, ali je posle samo osam rundi dobio otkaz u španskoj eliti. Nasledio ga je Luis Karion koji je potrajao devet utakmica, zatim je kormilo preuzeo Giljermo Almada i izdržao 22 meča, a Raul uskače umesto Hulijana Kalera koji je vodio tim na 14 mečeva.
Ovijedove igre i rezultati ove sezone su promenljivi, ali će Raul preuzeti ekipu koju samo bod deli do plej-of zone. Stoga će se od 49-godišnjka očekivati da se bori i izbori za promociju u špansku Primeru.
Sportski direktor Ovijeda, David Fernandez, smenio je Kalera uprkos pobedi u poslednjoj rundi jer izuzetno ceni legendarnog špica, još iz vremena u Real Madridu. Fernandez je proveo četiri godine na čelu omladinske škole Kraljevskog kluba i svedočio kako Raul radi i razvoija brojne igrače među kojima su svojevremeno bili Niko Paz, Mario Hila, Gonzalo Garsija, Alvaro Rodrigez, Ćema Andres, Migel Gutijerez...
Raul je vodio Kastilju na preko 200 utakmica, a sa omladinskim timom Real Madrida osvojio je Ligu šampiona za mlade pobedivši Benfiku u finalu sa 3:2.