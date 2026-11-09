Vri u Lansovom kotlu - besni navijači poručili: "Vi ste sramota ovog kluba!"

Da je sredinom avgusta, posle čudesnog trijumfa nad Pari Sen Žermenom u Superkupu, navijačima Lansa neko rekao da ih očekuje košmarna sezona - pomislili bi da su žrtva skrivene kamere. Na njihovu žalost, idilični početak brzo se okrenuo u surovu stvarnost za klub sa severa Francuske.

Vicešampion Lige 1 poražen je čak pet puta u prvih deset mečeva domaćeg prvenstva, a ništa bolje im ne ide ni u Ligi šampiona, u kojoj su doživeli tri poraza u početna četiri kola. Nije pomogla ni smena trenera, pošto je Dina Topmelera sredinom septembra nasledio Janik Kauzak.