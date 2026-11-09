Vri u Lansovom kotlu - besni navijači poručili: "Vi ste sramota ovog kluba!"
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 14:03
Ogorčene pristalice vicešampiona Francuske protiv Marseja (1:2) transparentima iskazali ogorčenost zbog katastrofalnih rezultata, pre svega poniženja protiv Komoa
Da je sredinom avgusta, posle čudesnog trijumfa nad Pari Sen Žermenom u Superkupu, navijačima Lansa neko rekao da ih očekuje košmarna sezona - pomislili bi da su žrtva skrivene kamere. Na njihovu žalost, idilični početak brzo se okrenuo u surovu stvarnost za klub sa severa Francuske.
Vicešampion Lige 1 poražen je čak pet puta u prvih deset mečeva domaćeg prvenstva, a ništa bolje im ne ide ni u Ligi šampiona, u kojoj su doživeli tri poraza u početna četiri kola. Nije pomogla ni smena trenera, pošto je Dina Topmelera sredinom septembra nasledio Janik Kauzak.
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Istorijski šamar od Komoa (9:1) o kojem će se pričati još godinama i decenijama, odjeknuo je širom Evrope, a nezadovoljstvo među ogorčenim navijačima kulminiralo je sinoć, tokom utakmice sa Marsejem.
Uoči početka meča na stadionu "Feliks Bolar", gnevne pristalice Lansa razvile su transparent na kojem je stajalo: "Vi ste sramota za 120-godišnju istoriju kluba". Posle poraza od 2:1, trećeg uzastopnog u svim takmičenjima za Lans, osvanuo je još jedan kraći baner, sličnog sadržaja: "Sram vas bilo!"
I dok je trener Kauzak poručio da uprkos svemu "nije zabrinut" za status, predsednik kluba Žozef Ugurlijan rekao je medijima da je igračima i stručnom štabu uputio dve jasne poruke.
"Prva je glasila: Nikada više! To sam, inače, lično napisao u svlačionici (posle katastrofe od Komoa), jer ovde, na Bolaru, pred našim navijačima, tako nešto nije prihvatljivo. Druga je bila da u fudbalu imate sreću da možete da odgovorite na poraz i uzvratite već nekoliko dana kasnije. Morate da prihvatite taj izazov", naglasio je predsednik Lansa.
Prvu sledeću priliku za iskupljenje imaće 21. novembra, kada im u goste dolazi Tuluz.