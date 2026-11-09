Edberg: Servis-volej se vraća, Alkaras će još dugo biti u vrhu
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 14:07
Bivši broj jedan svetskog tenisa bio je specijalan gost mastersa u Parizu
Prošle su tri decenije otkako se Stefan Edberg, bivši broj jedan svetskog tenisa, penzionisao. Tada jena turniru u Stokholmu rekao zbogom turnirima i okrenuo se sasvim drugom načinu života.
Šveđanin, koji je po dva puta pobeđivao na Vimbldonu, Australijan openu i US openu, osvojio je u karijeri 42 titule i ukupno 72 nedelje proveo na mestu broj jedan. Ovih dana bio je jedna od zvanica, bivših legendi turnira u Parizu, koji je proslavio 40 godina postojanja. Edberg je jedinu titulu u Parizu osvojio 1990. kada je stigao i do svoje druge vimbldonske krune.
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Poznat po tome što je igrao beskompromisan servis-volej stil igre, i po prelepom jednoručnom bekhendu, Edberg je uz Borisa Bekera obeležio jednu eru svetskog tenisa. U Parizu je imao prilike da se sretne sa novim šampionom turnira, Špancem Karlosem Alkarasom, koji je jedan od onih koji veoma često igra na mreži, pa na neki način vraća u modu stil koji su svi pomalo zaboravili.
Alkaras doduše nije jedini koji igra tako, sve je više igrača koji žele da skrate poene izlaskom na mrežu, a Edberg je u tome bio nenadmašan. Smatra se jednim od kraljeva voleja i kaže da mu je drago što se napadački tenis ponovo vraća.
"Tenis ide u ciklusima, sada se drugačije trenira. Tenis je obično igra koja se igra a osnovne linije, za servis-volej je potrebno vremena da razvijete takav stil igre. Morate da krenete da igrate tako prilično rano, a danas teniseri treniraju drugačije, jer veoma mladi počinju da takmiče igraju turnire. To mora da bude u vašoj osnovi, jer nije lako početi igrati tako sa 20 ili 21 godinom. Taj stil ne dolazi prirodno, ali je svakako prednost ako imate i tu varijaciju u igri. To je nešto što može da iznenadi i donese vam pobedu, bar ja tako osećam. Siguran sam da će se vratiti. Možda ne kao u starim danima, ne baš tako, ali biće to dobro za igru, da imamo generalno malo više varijacija u stilovima", kaže Edberg.
Pariz je ove godine otišao korak dalje, organizatori su znatno ubrzali podlogu u dvorani "La Defens" u Nanteru u kojoj se turnir održao drugu godinu zaredom.
"Možda ne želite da tereni budu prebrzi, ali mislim da je ovo bio dobar pokušaj, da se podloga malo ubrza. Dobro je imati varijaciju i u brzini terena, jer će se onda igrati malo drugačije, ako je ona brža. Teže je braniti se, ali je lakše igrati servis-volej", dodao je Šveđanin.
Karlos Alkaras je impresionirao sve u poslednje vreme. Otkako se vratio na teren posle povrede, osvojio je tri titule ove jeseni i Edberg kaže da je srećan što Španca opet vidi na terenu.
"Napravio je sjajan povratak, nije ga bilo na terenima neko vreme. Nikada nije lako vratiti se posle povrede. Bogu hvala da se vratio. On je veoma važan igrač za našu igru, sjajan je momak, voli tenis i da je na terenu, pomalo je i zabavljač. Ima sve u igri, od moćnih udaraca do mekoće dodira, sjajno je da je već u odličnoj fromi".
Edberg je ubeđen kako će 23-godišnji Alkaras, koji već sada ima jednu grend slem titulu više od njega, još dugo biti prisutan u teniskom vrhu.
"On je jedinstven. Uvek od njega imate očekivanja i sjajno je videti šta može da uradi u ovom trenutku. Nadam se da će još dugo igrati jer nije lako ostati zdrav sa takvim naporima na terenu. Još je mlad i uveren sam da će još dugo biti u samom vrhu", zaključio je Edberg.