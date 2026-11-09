Edberg: Servis-volej se vraća, Alkaras će još dugo biti u vrhu

Poznat po tome što je igrao beskompromisan servis-volej stil igre, i po prelepom jednoručnom bekhendu, Edberg je uz Borisa Bekera obeležio jednu eru svetskog tenisa. U Parizu je imao prilike da se sretne sa novim šampionom turnira, Špancem Karlosem Alkarasom, koji je jedan od onih koji veoma često igra na mreži, pa na neki način vraća u modu stil koji su svi pomalo zaboravili.

Alkaras doduše nije jedini koji igra tako, sve je više igrača koji žele da skrate poene izlaskom na mrežu, a Edberg je u tome bio nenadmašan. Smatra se jednim od kraljeva voleja i kaže da mu je drago što se napadački tenis ponovo vraća.

"Tenis ide u ciklusima, sada se drugačije trenira. Tenis je obično igra koja se igra a osnovne linije, za servis-volej je potrebno vremena da razvijete takav stil igre. Morate da krenete da igrate tako prilično rano, a danas teniseri treniraju drugačije, jer veoma mladi počinju da takmiče igraju turnire. To mora da bude u vašoj osnovi, jer nije lako početi igrati tako sa 20 ili 21 godinom. Taj stil ne dolazi prirodno, ali je svakako prednost ako imate i tu varijaciju u igri. To je nešto što može da iznenadi i donese vam pobedu, bar ja tako osećam. Siguran sam da će se vratiti. Možda ne kao u starim danima, ne baš tako, ali biće to dobro za igru, da imamo generalno malo više varijacija u stilovima", kaže Edberg.