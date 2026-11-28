U šampionatu sa 16 klubova koji se igra od marta do novembra zauzeli su 15. mesto sa svega 25 bodova, dva manje od Arsenala iz Dzeržinska koji će u baraž za opstanak u elitnom društvu. Najtrofejniji beloruski klub bio je u vrlo nezavidnoj situaciji pred poslednje kolo jer im je bila neophodna pobeda protiv kandidata za titulu Isloča, ali i da njihovi direktni konkurenti za ispadanje, Arsenal i Belšina Bobruisk, izgube svoje mečeve. Što je najgore, rezultati na ostalim terenima išli su im u korist, ali BATE nije uspeo. Poveli su čak autogolom Andreja Makarenka u 77. minutu, ali je Aleksandr Butko poravnao 12 minuta kasnije i postavio konačnih 1:1. Nedovoljno Isloču za titulu, koja ode u ruke Vitebska sa 68 poena (drugi je Dinamo Minsk sa 67, Isloč ima 65). Dovoljno BATE-u za selidbu u niži rang.

Tim iz Borisova tako će nazad u drugoligaško društvo prvi put posle 1998, kada su ušli u prvu ligu i krenuli u nezampaćeni uspon. Pod vođstvom ambicioznog predsednika Anatolija Kapskog, koji je obnovio klub blisko povezan s lokalnom fabrikom istog imena, već naredne godine osvojili su prvu šampionsku titulu. Postavljeni su temelji modernog kluba, s akcentom na jakoj omladinskoj školi iz koje je, između ostalih, izašao najveći fudbaler kog je Belorusija imala - Aleksandr Hleb.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Deset godina posle ulaska u prvu ligu, BATE je postao i prvi beloruski klub u Ligi šampiona (2008/09), da bi mu od 2011. do 2016. samo jednom promakao plasman u elitno evropsko društvo. Tu zlatnu eru kluba obeležila je i prava srpska kolonija. Među prvima je 2011. stigao Mateja Kežman, a usledili su dolasci nekolicine bivših i sadašnjih igrača Crvene zvezde: Mirka Ivanića, Nemanje Milunovića, Nemanje Milića i Filipa Mladenovića. Svoj trag u Borisovu ostavili su i Partizanovci Miloš Ostojić i Aleksandar Filipović, a valja pomenuti i Nemanju Tubića, Nikolu Vasiljevića i Damjana Dostanića.

Žuto-plavi su živeli svoje najbolje dane sve do smrti predsednika Kapskog 2018, kada je osvojena i poslednja šampionska titula. Krenuo je postepeni, a potom i nagli pad jer Andrej Kapski, sin pokojnog Anatolija, u nasledstvo od oca možda jeste dobio upravljačku poziciju, ali ne i očev preduzetnički duh, viziju i želju za ozbiljnim ulaganjima.