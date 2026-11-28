Virtus u minusu od 15.000.000 evra, ali tu je jedan čovek
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 13:24
Sve funkcioniše i dalje u Bolonji zbog Masima Zanetija
Finansijska situacija košarkaškog kluba Virtus iz Bolonje i dalje je krhka, pošto je klub fiskalnu 2026. godinu zaključio sa novim ozbiljnim minusom od 15,1 milion evra, koji se nadovezao na ranije obaveze. Ipak, ohrabrujuća vest leži u obnovljenoj posvećenosti prvog čoveka kluba Masima Zanetija, čija su znatna finansijska ulaganja tokom protekle sezone omogućila da sistem nastavi da funkcioniše.
Posle perioda u kojem je usporio, pa povremeno i obustavio, priliv svežeg kapitala, predsednik Zaneti se, nakon što je ponovo preuzeo vlasništvo nad 99,7 odsto akcija, na proleće vratio ulozi kapetana koji čvrsto drži kormilo, umesto akcionara na izlaznim vratima.
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Tokom prethodnih osam meseci Zaneti je u klupsku kasu uplatio 15 miliona evra, što je bilo ključno da se prebrodi kriza iz prošlog januara, kada Virtus nije ispunio dva od tri parametra neophodna za garantovanje učešća u prvenstvu, ali i da se dokapitalizuje osnovni kapital koji je 30. juna pao ispod zakonskog minimuma usled ranijih prenetih gubitaka od 18 miliona i minusa nagomilanog tokom 2026. godine.
Osnovni kapital trenutno iznosi 1,5 miliona evra, u poređenju sa 7,5 miliona godinu dana ranije, dok je pokrenut i proces rešavanja gubitaka zamrznutih tokom kovid perioda — minusi iz 2022. i 2023. godine ostaju suspendovani u ukupnom iznosu od 12,7 miliona evra, uz otplatu neplaćenog PDV-a na rate u vrednosti od 4,4 miliona.
Reč je o merama koje se sprovode u okviru programa finansijske stabilizacije kluba, što predstavlja dugotrajan proces. Iako je restrukturiranje omogućilo postepeno smanjenje rashoda, Virtus je u 2026. godini završio bilans uspeha sa 14,6 miliona evra prihoda i 29,3 miliona evra troškova. Procena za 2027. godinu predviđa gubitak od oko 10 miliona evra, uz projektovane finansijske potrebe od 22 miliona evra.
Zanetijev novi zamah, uz obezbeđenu podršku i za sezonu 2026/27, ukazuje na to da klub iz Bolonje nastoji da ostane na putu stabilizacije, oslanjajući se na dobre rezultate na parketu, sponzorske ugovore poput saradnje sa Costa Cruises i potencijalni rast prihoda od ulaznica. Ipak, kako se navodi u dokumentaciji, ključni uslov za kontinuitet upravljanja i dalje je vezan za blagovremene i konkretne uplate većinskog vlasnika. Poslovni plan ostaje usmeren na očuvanje mesta u evropskoj košarkaškoj eliti i povećanje prihoda, pre svega na dane utakmica u novoj areni, uz paralelnu kontrolu ukupnih troškova, dok ekipu iz Bolonje već u četvrtak u 15. kolu Evrolige očekuje naredna utakmica protiv Partizana.