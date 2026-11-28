Tokom prethodnih osam meseci Zaneti je u klupsku kasu uplatio 15 miliona evra, što je bilo ključno da se prebrodi kriza iz prošlog januara, kada Virtus nije ispunio dva od tri parametra neophodna za garantovanje učešća u prvenstvu, ali i da se dokapitalizuje osnovni kapital koji je 30. juna pao ispod zakonskog minimuma usled ranijih prenetih gubitaka od 18 miliona i minusa nagomilanog tokom 2026. godine.

Osnovni kapital trenutno iznosi 1,5 miliona evra, u poređenju sa 7,5 miliona godinu dana ranije, dok je pokrenut i proces rešavanja gubitaka zamrznutih tokom kovid perioda — minusi iz 2022. i 2023. godine ostaju suspendovani u ukupnom iznosu od 12,7 miliona evra, uz otplatu neplaćenog PDV-a na rate u vrednosti od 4,4 miliona.

Reč je o merama koje se sprovode u okviru programa finansijske stabilizacije kluba, što predstavlja dugotrajan proces. Iako je restrukturiranje omogućilo postepeno smanjenje rashoda, Virtus je u 2026. godini završio bilans uspeha sa 14,6 miliona evra prihoda i 29,3 miliona evra troškova. Procena za 2027. godinu predviđa gubitak od oko 10 miliona evra, uz projektovane finansijske potrebe od 22 miliona evra.

Zanetijev novi zamah, uz obezbeđenu podršku i za sezonu 2026/27, ukazuje na to da klub iz Bolonje nastoji da ostane na putu stabilizacije, oslanjajući se na dobre rezultate na parketu, sponzorske ugovore poput saradnje sa Costa Cruises i potencijalni rast prihoda od ulaznica. Ipak, kako se navodi u dokumentaciji, ključni uslov za kontinuitet upravljanja i dalje je vezan za blagovremene i konkretne uplate većinskog vlasnika. Poslovni plan ostaje usmeren na očuvanje mesta u evropskoj košarkaškoj eliti i povećanje prihoda, pre svega na dane utakmica u novoj areni, uz paralelnu kontrolu ukupnih troškova, dok ekipu iz Bolonje već u četvrtak u 15. kolu Evrolige očekuje naredna utakmica protiv Partizana.