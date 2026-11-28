Inter čeka Đenovu u velikom zaletu, sa četiri pobede u prethodnih pet kola, uz jedini poraz od Milana na Marasiju.

U Frozinoneu je oporavak centarfora Rajmonda digao raspoloženje navijačima povratnika u Seriju A nakon teškog poraza na San Siru prošlog vikenda i pred okršaj sa Parmom.

20.45: (1,27) Inter (6,00) Đenova (9,50)

Inter se nalazi u dugačkom nizu mečeva bez poraza od Đenove u Seriji A. Štaviše, na Meaci je nanizao 12 uzastopnih pobeda. Poslednji put su Nerazuri izašli sa meča sa Đenovom bez bodova pre gotovo devet godina, u februaru 2018. godine na Marasiju, dok su Grifoni poslednji trijumf na San Siru protiv Intera ostvarili 1994. godine, kada je dres Đenove nosio Tomaš Skuhravi.

Međutim, nakon remija sa Atalantom, Inter ima imperativ pobede nad timom Danijelea De Rosija, mnogo više večeras nego za tri dana kada će ponovo ukrstiti koplja u Kupu Italije.

U startnu postavu nakon sedam propuštenih utakmica se vraća kapiten Lautaro Martinez, dok su Pio Espozito i Markus Tiram u konkurenciji za drugo mesto u špicu napada. Među pozvanima za meč je i Pjotr Zjelinjski. Poljak još uvek nije sto posto spreman, ali Kristijan Kivu želi što pre da ga vrati u formu budući da će morati da igra bez Hakana Čalhanoglua do kraja godine.

U odsustvu Čalhanoglua i sa Zjelinjskim još uvek nedovoljno spremnim, Kivu ima nameru da potvrdi Petra Sučića u ulozi režisera, ali nije isključeno da šansu dobije Aleksandar Stanković.

Na gol Nerazura se vraća Ivan Provedel. Međutim, brojni navijači Intera se pitaju zašto klub nije pružio šansu Filipu Stankoviću – i juče je briljirao protiv Bolonje – koji je, ako ništa drugo, bolji golman od Martineza i Provedela.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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U odbrani ćemo ponovo videti Akandžija u ulozi dominantnog defanzivca pošto se Alesandro Bastoni povredio; videćemo ga u najboljem slučaju u Superkupu Italije protiv Lacija 22. decembra. Bastonijevo mesto će zauzeti Karlos Augusto, bez sumnje najbolji defanzivac Intera u ovoj sezoni. Dobra vest za Brazilca, mnogo manje za Inter jer objašnjava činjenicu zašto šampion Italije ima tek devetu odbranu u Seriji A.

Đenova nije došla u Milano kao „žrtveno jagnje”. De Rosi je pronašao formulu za svoj tim koji je šlajfovao na startu sezone. Nije reč samo o Milutinu Osmajiću, igraču koji je uz Rajmonda, Varelu i Noslina jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone među centarforima, već o kompletnom sastavu Grifona. Plus, De Rosi će imati na raspolaganju dva veoma važna fudbalera za njegovu igru, Frendrupa i Mesijasa.

Inače, Osmajić je sa šest golova u prva tri meseca u Seriji A već ušao u društvo najefikasnijih debitanata u dresu Đenove. Bolji učinak u poslednjih trideset godina u redovima Đenovljana na prvih 12 mečeva imali su samo Dijego Milito i Kšištof Pjontek.

Podsetimo, Đenova je sa poslednja dva gostovanja odnela svih šest bodova, ali je i Inter u seriji od šest pobeda na svom terenu uz redovna dva ili više golova u protivničkoj mreži. Valja obratiti pažnju i na podatak da Đenova uglavnom golove postiže u prvom poluvremenu – čak 10 od 13 golova Grifoni su realizovali u prvih 45 minuta.

Inter neće moći da računa, pored pomenutih Čalhanoglua i Bastonija, ni na Bonija, dok je Đenova doputovala bez Estigora i Nuredina.

INTER 3-5-2: Provedel - Bisek (Pavar), Akandži, Karlos Augusto - Dijuf, Barela, Sučić (Stanković), Džouns, Dimarko - Lautaro, Tiram (Espozito)

ĐENOVA 3-4-2-1: Bejlou - Markandali, Otoa, Vaskez - Ehizibue, Traore, Frendrup, Elertson - Mesijas, El Šaravi - Osmajić

18.00: (3,25) Torino (3,60) Lacio (2,10)

Javna je tajna da se predsednici Torina i Lacija, Urbano Kairo i Klaudio Lotito, eufemistički rečeno, ne podnose i zato je svaki meč između dva tima neka vrsta utakmice sa posebnim ulogom. U tom kontekstu nije slučajno da je juče, iznenada, na Filadelfiju banuo Kairo sa idejom da podigne temperaturu i pruži podršku svom treneru Abateu i igračima.

I dok se dvojica predsednika „ne mirišu”, kormilari Lacija i Torina su u gotovo bratskim odnosima, budući da je Gatuzo uzeo pod svoje zaštitno krilo Abatea kada su igrali zajedno za Milan. Gatuzo je tada bio među senatorima, a trener Granata je tek stigao u Milanelo. Njihov odnos se dodatno popravio kada je par godina kasnije Rino seo na klupu Rosonera, a Abate postao jedan od njegovih pretorijanaca.

Lacio ima veoma pozitivan skor u poslednje tri decenije u Torinu kada igra protiv Granata: na 22 meča, Nebeskoplavi su zabeležili 11 pobeda, uz pet remija. Naruku domaćina ne ide ni činjenica da redovno primaju golove na svom terenu više od pola godine; čak su oborili negativan rekord od deset uzastopnih mečeva – stigli su do 11.

Cilj Nebeskoplavih je da stignu do Božića na čelu tabele Serije A. Sa Novom godinom usledile bi i nove želje, u dobroj meri u relaciji sa potezima Lotita u prelaznom roku.

U tim Lacija se vraća kapiten Matija Zakanji, što posledično pomera Noslina na poziciju prvog špica. Holanđanin igra u životnoj formi, već je postigao šest golova u Seriji A i to je njegov lični rekord, a imaće još 26 utakmica na raspolaganju da ga popravi.

Dobro raspoloženje u Formelu je pokvarila povreda Keneta Tejlora. Holanđanin je preskočio treninge zbog udarca koji je zaradio na meču sa Lečeom. Podliv se nije u međuvremenu povukao, kako su se nadali u Laciju, i u ponedeljak će igrač morati na magnetnu rezonancu kako bi se utvrdila ozbiljnost povrede.

Torino muku muči sa golovima. Na poslednja tri meča postigao je samo jedan gol. Abate se uzda u buđenje Čolita Simeonea, koji je uvek raspoložen protiv Lacija, o čemu svedoči deset golova postignutih protiv rimskog tima u Seriji A. Ipak, na tri od poslednja četiri meča ova dva tima bilo je golova. Kvota da će na ovom susretu biti GG je 1,70, a na 3+ je 1,80.

Torino neće moći da računa večeras na Belgaliija, Ismajlija i Izraela, dok su Rimljani doputovali bez pomenutog Tejlora, Marušića, Šutala i Nuna Tavareša.

TORINO 4-4-2: Pjeri - Paterson, Koko, Komuco, Fortini - Vlašić, Fic-Džim (Kazadei), Mandragora, Kačamani - Adams, Simeone

LACIO 4-3-3: Mandas - Florijani, Lejte, Provstgard, Pedraza - Fratezi, Belajan, Dele-Baširu - Isaksen, Noslin, Zakanji

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

15.00: (1,43) Frozinone (5,30) Parma (6,00) MOZZART RELAX

18.00: (3,25) Torino (3,60) Lacio (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,27) Inter (6,00) Đenova (9,50) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama