INTER – ĐENOVA (tip 1, kvota 1,27) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Lacio je pobegao šampionu Italije. Inter je pre tri dana dobio Štutgart na Meaci u Ligi šampiona. Sada dolazi Đenova i bodovi su neophodni Nerazurima posle kiksa prošle nedelje u Bergamu (4:4), i pored toga što su triput imali prednost od dva gola razlike. Gosti su se stabilizovali posle lošeg starta. Inter je vezao tri pobede protiv današnjeg rivala.

ELČE – ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,50) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Atletiko će teško da se bori za titulu u Španiji pored Barselone i Reala, ali čini se da mu je treće mesto zagarantovano i novi ulazak u Ligu šampiona. Na gostovanjima Čolov tim ima šest pobeda i samo jedan poraz. Elče je u opasnoj zoni, a na svom terenu na šest utakmica je sakupio samo bod. Madriđani su prošle sezone poraženi na gostovanju u Elčeu (2:3), dok ni u Madridu nisu slavili na Metropolitano protiv narednog rivala (1:1).

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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BETIS – RAJO VALJEKANO (tip 1, kvota 1,60) – početak 14.00 MOZZART RELAX

Zeleno-beli iz Sevilje igraju sjajno ove sezone, kao u Ligi šampiona, tako i u Primeri gde su na četvrtom mestu. Rajo je slabiji nego prethodne sezone, u donjem je delu tabele Primere, sa tri poraza u prethodne četiri meča i mogao bi da brine za opstanak. Betis je ove sezone na Kartuhi (stadion Benito Viljamarin se renovira) dobio čak pet puta, a samo je Barselona slavila u Andaluziji.

PSŽ – LORIJAN (tip 1, kvota 1,20) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Posle Hviče Kvarachelije, PSŽ je do kraja sezone ostao i bez mladog francuskog napadača Dezirea Duea, koga uskoro očekuje operacija ligamenta kolena u Dohi. Luis Enrike neće moći protiv Lorijana da računa ni na Portugalca Nuna Mendeša koji ima povredu mišića. Prošle sezone Parižani u oba meča Lige 1 nisu pobedili Lorijan, na Parku prinčeva je bilo 2:2, a u gostima 1:1. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

LIDS – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,60) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Tim iz Jorkšira igra iznad očekivanja ove sezone u Premijer ligi pod komandom Nemca Danijela Farkea. Na svom Eland roudu nije osetio gorčinu poraza - dve pobede i tri remija. Povrantik u elitni rang engleskog fudbala, Koventri sa Frenkom Lampardom na kormilu u gostima ima jedan trijumf i čak četiri poraza. Prošle nedelje Lids je pregazio Čelsi na Stamford Bridžu sa 4:1 i možda može da se bori i za Evropu.

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