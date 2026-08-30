Šok u Dortmundu: Supertalentovanom Grku posle plesa na debiju otišao ACL?!

Plesao je Janis Konstantelijas (23) u ritmu sirtakija na svom bundesligaškom debiju. Driblao, odigravao, uživao... U smiraj prvog poluvremena stigao je da postigne i prvi gol u dresu Borusije, kojim je Hamburger definitivno slomljen (i upisana prva tri boda u novoj sezoni), međutim početak drugog dela doneo je veliki šok.

Posle duela Bakarijem Džatom mladi Grk našao se na travi. Lice iskrivljeno od bolova. Odmah se uhvatio za levo koleno. Bilo je jasno da ne sluti na dobro... Medicinsko osoblje Dortmunda ušlo je na teren, pokušalo da pomogne, da bi se ubrzo ispostavilo kako Konstantelijas ne može da nastavi.