Šok u Dortmundu: Supertalentovanom Grku posle plesa na debiju otišao ACL?!
Vreme čitanja: 3min | ned. 30.08.26. | 08:54
Čekaju se detaljne analize, ali svi su na Vestfalenu potišteni očekujući najgore
Plesao je Janis Konstantelijas (23) u ritmu sirtakija na svom bundesligaškom debiju. Driblao, odigravao, uživao... U smiraj prvog poluvremena stigao je da postigne i prvi gol u dresu Borusije, kojim je Hamburger definitivno slomljen (i upisana prva tri boda u novoj sezoni), međutim početak drugog dela doneo je veliki šok.
Posle duela Bakarijem Džatom mladi Grk našao se na travi. Lice iskrivljeno od bolova. Odmah se uhvatio za levo koleno. Bilo je jasno da ne sluti na dobro... Medicinsko osoblje Dortmunda ušlo je na teren, pokušalo da pomogne, da bi se ubrzo ispostavilo kako Konstantelijas ne može da nastavi.
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Igrao se 54. minut kada je doskorašnji ofanzivac PAOK-a napustio teren potišten, spuštene glave. Činjenica da je na nogama, bez pomoći lekara i fizioterapeuta došao do klupe budila je nadu da nije ono najgore, međutim...
"Očigledno je da ćemo morati da pričamo o nečem što nije tako jednostavno", počeo je Niko Kovač izlaganje na konferenciji za medije. "Uopšte ne zvuči dobro ono što mi je lekar maločas rekao. Videćemo, detaljan pregled biće odrađen u nedelju".
Nije hrvatski stručnjak to želeo da izgovori, no svima je postalo jasno da se radi o sumnji na pucanje (ili naprsnuće) ukrštenih ligamenata kolena, što će kasno sinoć potvrditi i Lars Riken, prvi čovek sportskog sektora Milionera.
"Ne bih da žurim sa zaključcima, hajde da sačekamo dodatne analize. Nadam se najboljem, ali zapravo se mnogo više plašim najgoreg".
Nilsa Ole Buka, novog sportskog direktora, novinari su uhvatili u prolazu...
"Šta da kažem, naravno da smo zabrinuti. Deluje da će biti ozbiljna dijagnoza".
Na konkretno pitanje da li je ACL pod sumnjom, Buk je kazao:
"Jeste, zbog toga brinemo"...
Podsetimo, Janis Konstantelijas stigao je na Vestfalen polovinom avgusta za 26.000.000 evra. Imao je izuzetan debi protiv Bajerna u Superkupu, kada je ušao na poluvremenu i prodrmao čitav tim, unevši ozbiljan nemir u redove Bavaraca. Sinoć je bio je starter i najbolji ponajbolji igrač Borusije dok nije došlo do tog duela sa Džatom.
Ostaje strepnja i očito tanka nada u narednim satima da će supertalentovani Grk nekako izbeći višemsečnu pauzu.
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BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)
/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/
Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)
/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/
Majnc - Paderborn 0:0
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)
/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)
/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/
Borusija Dortmund - Hamburger 2:0 (2:0)
/Girasi 9, Konstantelijas 45+1/
Nedelja
15.30: (2,00) Frajburg (3,50) Verder (3,70)
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,25)
***Kvote su podložne promenama