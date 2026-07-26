Sokler sleteo u Tel Aviv, Radničkom stiže 1.000.000 evra

Potrajalo je, ali saga Ester Sokler je stigla do poslednje epizode. Radnički iz Kragujevca ostaje bez vrsnog napadača, koji je u velikoj meri spasao klub ispadanja prošle sezone, ali će zato na račun crvenih leći oko 1.000.000 evra.

Kako javljaju mediji iz Izraela, Sokler je u subotu sleteo u Tel Aviv na potpisivanje ugovora sa Makabijem. Najveći klub te zemlje je ispunio sve uslove za transfer. Po poslednjim informacijama, Radnički će dobiti sedmocifreno obeštećenje, dok će napadač iz Slovenije potpisati ugovor na tri godine, tokom kojih će zarađivati 400.000 evra godišnje.