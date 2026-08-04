Sopiću se ispunila želja: Dinamo na Maksimiru, za Žalgiris nije moglo bolje

Zanimljivo je da će ovo biti i sudar dva hrvatska trenera, Marija Kovačevića i Željka Sopića, nekadašnjeg igrača Zagreba, Slavena i Lokomotive, ali i privremenog trenera Dinama tokom 2016. godine, kasnije i Gorice, Rijeke, Viđeva i Osijeka.

20.00: (1,15) Dinamo Zagreb (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)

Jasno je da je prvak Hrvatske favorit i od te uloge ne beži ni trener Mario Kovačević.

"Ne bežimo od toga, ali to je potrebno pokazati na terenu. Žalgiris nije ovde bez razloga, imaju nekoliko dobrih igrača, radi se o ozbiljnoj ekipi s našim trenerom koji nas dobro poznaje. Mnogo toga zavisi od nas. Verujem da ćemo biti bolji, a ako ne budemo, možemo da imamo problem. Svesni smo da u Evropi nema laganog protivnika. Protiv Tuna je možda bio veći pritisak. Uvek želimo da pobeđujemo, hoćemo da osiguramo najmanje plasman u Ligu Evrope, ali znamo da nije lako. Znamo i kako će se oni postaviti, čvrsto. Puni su optimizma i veruju u dobar rezultat", kaže Kovačević.

On je dodao i da je Miha Zajc imao manjih problema sa povredom, ali i da je trenirao i da bi sve igrače trebalo da ima na raspolaganju. Sa suspenzije od dva meča vraća se i Luka Stojković, pa će Dinamo biti jači i za njega.

"U ove dve utakmice svi su imali minutažu i pokazali da mogu da računam na sve. Gledamo ko je u najboljoj formi i po tome ću sastavljati ekipu. Imam kvalitetne igrače i sve pozicije su pokrivene. Videćemo ko je najbolja opcija po krilima, verujem da ćemo napraviti dobar izbor. Što se tiče štopera, jako sam zadovoljan konkurencijom, ali tako je i na svakoj drugoj poziciji. Imamo dva različita štoperska para, kombinovaćemo sve snage i svi će igrati", obećao je Kovačević.

Njegov kolega sa klupe Kauno Žalgirisa, Željko Sopić, ne krije da je oduvek bio navijač Dinama i da će ovo za njega biti posebno važan meč.

"Ovo je velik dan za sve nas, a za mene posebno. Došao sam u svoj grad da se borim za plasman u Ligu šampiona. Spremni smo i daćemo sve da imamo šanse u revanšu. Pitate me da li je lako voditi tim protiv ekipe za koju navijate...To je kao da me pitate koje dete više volim. Ovo je moj posao, na suprotnoj sam strani i učiniću sve da pobedim. Naravno, uvek ću navijati za Dinamo, ali u ovoj utakmici biću na suprotnoj strani. Takav je život. Za mene je ovo poseban dan. Želeo sam da izvučemo Dinamo, da dođem kući i igram protiv njih. Nemojte da mislite da sam naivan i da ne shvatam Dinamov kvalitet i razliku između nas. Ipak, što se tiče ovih kvalifikacija, iz perspektive Kauno Žalgirisa, igrali smo protiv Drite koja je imala veći koeficijent i prošli smo. Zatim smo igrali protiv ekipe s Farskih Ostrva, koja je takođe imala veći koeficijent, i njih smo prošli. Zajedno smo tek mesec dana, ali napravili smo veliki napredak u igri. Znamo koliki je ulog i šta Dinamu znači da igra na Maksimiru pred hiljadama navijača. Svestan sam da neće biti lako, ali nismo došli turistički. Da jesmo, otkazali bismo utakmicu i predali se", poručio je Sopić.

Inače, pobednik ovog dvomeča u četvrtom kolu će igrati sa Vikingom iz Stavangera.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.00: (2,80) Ararat (3,30) Celje (2,55)

18.00: (2,109 Mjelbi (3,45) Slovan Bratislava (3,50)

19.30: (4,30) Hapoel Ber Ševa (3,60) Crvena zvezda (1,85)

19.30: (1,60) Levski (3,50) Kairat (5,90)

20.00: (1,55) Olimpijakos (3,80) NEC (5,80)

20.00: (3,70) Sparta Prag (3,50) Lion (2,00)

20.00: (2,35) Union Sen Žiloaz (3,50) Bode Glimt (2,95)

20.00: (1,15) Dinamo Zagreb (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)

Sreda

18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)

20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)

*** kvote su podložne promenama