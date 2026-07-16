Španci bez 'desnog boka' tri dana pred finale: Jamala muči skočni zglob, Pora zadnja loža
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 20:44
Luis de la Fuente nije imao sve igrače na raspolaganju za današnji trening, dvojac je pod specijalnim merama
Nema uzbune, ne pale se sirene, niti gori crveno svetlo. Ali, tri dana pred finale Mundijala situacija je sledeća: Španci su bez „desnog boka“, one standardne varijante. Poslednji trening zbog povreda propustili su i bek Pedro Poro i krilni napadač Lamin Jamal.
Dve stvari su odmah zapale španskim novinarima za okom. Pomenuti dvojac radio je odvojeno, samo se istezao, međutim, to su mere predostrožnosti, i zasad nema nikakvih naznaka da bi nešto moglo da pođe po zlu, te da neko od njih ne bude dostupan Luisu de la Fuenteu za finale Svetskog prvenstva protiv Argentine.
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Ipak, da su sasvim dobro – nisu. Luis de la Fuente nije imao sve igrače na raspolaganju za današnji trening, Lamin Jamal i Pedro Poro bili su pod specijalnim merama i nadzorom lekarskog tima, sve kako im se zdravstveno stanje ne bi pogoršalo i kako u velikom finalu njihov nastup ne bi bio doveden u pitanje.
Obijica su povrede zaradili u polufinalnom duelu sa Francuskom. Desni bek Pedro Poro izašao je pre kraja utakmice, zamenio ga je Markos Ljorente u finišu utakmice, a prema informacijama dostupnim sa Iberijskog poluostrva mori ga zadnja loža. Lamin Jamal je u jednom od poslednjih napada dobio udarac, ostao je na zemlji i ima problem sa skočnim zglobom.
Na današnjem treningu Lamin Jamal se pojavio sa zavojem na levoj butini, i to možda sve malo više brine od bola u skočnom zglobu. Jer, ovu tegobu imao je još pre Svetskog prvenstva. Očigledno da butina nije zacelila i da ga opet mori. Nije poznato koliko, svakako će Španci kriti šta god da je u pitanju. Koliko budu mogli.
Biće praćena svaka njihova gestikulacija na narednom treningu. Procena je da će koliko sutra biti u stanju da treniraju sa ostatkom grupe, međutim, ukoliko ne budu mogli, ili jedan on njih dvojice ne bude mogao, pojaviće se bojazan…
FINALE
Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO
Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)