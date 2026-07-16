Španci bez 'desnog boka' tri dana pred finale: Jamala muči skočni zglob, Pora zadnja loža

Nema uzbune, ne pale se sirene, niti gori crveno svetlo. Ali, tri dana pred finale Mundijala situacija je sledeća: Španci su bez „desnog boka“, one standardne varijante. Poslednji trening zbog povreda propustili su i bek Pedro Poro i krilni napadač Lamin Jamal.

Dve stvari su odmah zapale španskim novinarima za okom. Pomenuti dvojac radio je odvojeno, samo se istezao, međutim, to su mere predostrožnosti, i zasad nema nikakvih naznaka da bi nešto moglo da pođe po zlu, te da neko od njih ne bude dostupan Luisu de la Fuenteu za finale Svetskog prvenstva protiv Argentine.