Španci lupili 38. recku i poslali Mančinijevu Italiju u zaborav
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 01:07
Novi svetski prvak protiv Argentine postavio novi rekord po broju vezanih utakmica bez poraza
Svetska titula, sa njom i rekord, jedan od verovatno mnogih koji su Španci pobedom nad Argentinom postavili. Pobedom kojom su u zaborav poslali Italiju Roberta Mančinija.
Azuri, predvođeni nekadašnjim trenerom Mančester Sitija i Intera, do Mundijala su bili selekcija sa najviše uzastopnih utakmica bez poraza u reprezentativnom fudbalu. U periodu od 2018. do 2021. godine, Italijani su nanizali 37 utakmica bez poraza, sve dok im niz nije prekinula baš Španija u polufinalu Lige nacija.
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Svoj niz, novi svetski prvak je započeo krajem marta 2024. godine u prijateljskoj utakmici sa Brazilom i uoči Mundijala bili na koti 30. A onda u Severnoj Americi otišli do kraja. U polufinalu protiv Engleske izjednačili rekord Italijana, protiv Argentine lupili i 38. recku i poslali ih u zaborav. Od tih 38 utakmica dobili su 29 i još devet puta remizirali.
Na trećem mestu po broju uzastopnih mečeva bez poraza je Argentina sa 36 (2019-2022), slede Brazil (1993-96) i opet Španija (2007-09), Senegal (2023-25) i Maroko (2025-26) sa po 33...