Španci lupili 38. recku i poslali Mančinijevu Italiju u zaborav

Svetska titula, sa njom i rekord, jedan od verovatno mnogih koji su Španci pobedom nad Argentinom postavili. Pobedom kojom su u zaborav poslali Italiju Roberta Mančinija.

Azuri, predvođeni nekadašnjim trenerom Mančester Sitija i Intera, do Mundijala su bili selekcija sa najviše uzastopnih utakmica bez poraza u reprezentativnom fudbalu. U periodu od 2018. do 2021. godine, Italijani su nanizali 37 utakmica bez poraza, sve dok im niz nije prekinula baš Španija u polufinalu Lige nacija.