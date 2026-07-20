Španci pokupili skoro sve individualne nagrade, jedini uljez Embapeova Zlatna kopačka

Sa druge strane, francuski napadač Kilijan Embape još jednom je pokorio planetu kada je u pitanju efikasnost, osvojivši Zlatnu kopačku kao najbolji strelac turnira sa 10 golova, naspram Mesijevih 8. Nezaustavljiva gol-mašina i noćna mora svake odbrane rešetao je mreže. Embape je sa lakoćom pronalazio prostor za šut, a njegovi pogoci u prelomnim trenucima mečeva ponovo su dokazali da je reč o igraču stvorenom za najveće svetske pozornice. Ipak, ostaje mrljo da se praktično nije ni pojavio na polufinalu protiv Španije i da je njegova selekcija ostala čak i bez bronzane medalje.

Da priznanje za najboljeg golmana ode u prave ruke pobrinuo se Unai Simon, koji je osvojio Zlatnu rukavicu. Čuvar mreže španske reprezentacije bio je neprobojni zid i garant mira za svoju selekciju, demonstrirajući vrhunske reflekse i maestralno komandovanje odbranom. Simon je briljirao u najstresnijim momentima, oborio je rekord po minutima bez primljenog gola na Svetskim prvenstvima, nije primio gol do četvrtfinala protiv Belgije što se ispostavio jedinim primljenim Španije na turniru.

Konačno, nagrada za najboljeg mladog igrača turnira pripala je senzacionalnom španskom defanzivcu Pauu Kubarsiju. Sa tek napunjenih 19 godina, mladi štoper je igrao sa zrelošću veterana koji iza sebe ima stotine evropskih mečeva. Njegovo čitanje igre, anticipacija i neverovatna smirenost prilikom iznošenja lopte pod pritiskom ostavili su svetsku javnost bez daha. Kubarsi je tokom prvenstva uspešno neutralisao neke od najopasnijih svetskih napadača, pokazavši da moderna odbrana umnogome zavisi od inteligencije i pozicioniranja, čime je nastavio rađanje velike zvezde svetskog fudbala.