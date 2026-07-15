Španska kragna

Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 11:29
Francuska je u svega 90 minuta prešla put od nedodirljive do nevidljive
Izgledali su nedodirljivo. Brži od metka, a još smrtonosniji. Kad bi krenuli napred, jurišali bi poput oluje – nije bilo mesta na kom možeš da se sakriješ. Cela je fudbalska planeta bila očarana. I uverena: Francuska će biti novi svetski šampion.
Sve do tog Dalasa i do španske kragne u kojoj se udavio sav žar u igri Francuske. Zveri u timu Didijea Dešana mogle su samo da nervozno šetaju po kavezu koju su podigli Rodri i drugovi.
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Usman Dembele, zvanično i dalje najbolji fudbaler planete, nije se pojavio na utakmici i samo je nastavio tradiciju po kojoj aktuelni vlasnik Zlatne lopte nikada nije osvojio Svetsko prvenstvo (poslednji su do finala stigli Roberto Bađo 1994. i Ronaldo 1998). Dembele nije ni pokušao. Imao je 46 kontakta sa loptom, 17 puta se završilo tako što bi je izgubio.
Ništa nismo videli ni od Majkla Olisea, koga su tokom ovog turnira mnogi već kovali u budućeg dobitnika Zlatne lopte. U Dalasu toliko neprimetnog da se na snimcima slavlja iz španske svlačionice čulo kako jedan igrač dobacuje drugom: “Pojeo si ga, izvadi ga iz džepa”. Olise na kraju bez ijednog uspešnog driblinga i 20 izgubljenih lopti.
Kilijan Embape jeste pokazivao znake života, ali ne mnogo više od toga. Svakako mnogo manje od onoga što se očekivalo. Pred kraj meča iz njega je isijavala samo nervoza, nikakav talenat.
Španija šampion sveta - kvota 1,65
Ispostavilo se da su u pravu bili oni retki koji su govorili da je Francuska u stvari podeljen tim. Podeljen na izvrstan napad i više nego dobru odbranu. Bez veznog reda koji bi to spojio u jednu celinu. Dešan, sve do ove utakmice hvaljen kao bezgrešni alhemičar koji je uspeo da ukroti sujete vanserijskih pojedinaca i umeša ih u skladnu celinu, mnogo je iznenadio time što je posle dve odlične utakmice iz startnih 11 izostavio Manua Konea i u središte terena stavio “teškaša” Orelijena Čuamenija. Mogao je samo da se 90 minuta okreće oko svoje ose tražeći pogledom rivale.
Dešanova odluka da zbog žutog kartona na poluvremenu iz igre izvede Adrijena Rabioa tako je sada dobila specifičnu težinu.
“Je l to neka novina u svetu fudbala? Više ne možeš da igraš kad dobiješ žuti karton? Iako si najbolji igrač ekipe?”, zbunjeno se pitao Erik Di Meko, a identično razmišlja još jedan bivši francuski reprezentativac Joan Miku.
“Ne znam kako je moguće da uopšte pričamo o ovome? Meni je takvo razmišljanje nezamislivo. Igraš polufinale Svetskog prvenstva i na poluvremenu vadiš najboljeg igrača zbog žutog kartona? Ne mogu to da prihvatim. Ubijali su nas i u prvom poluvremenu, ali si imao bar jednog igrača koji je nešto pokušavao, koji je bio u meču… i ti ga izvedeš”.
Da li bi ostanak Rabioa zaista nešto promenio? Teško. Igra Francuske jednostavno se izgubila u Bermudskom trouglu koji su oivičili Fabijan Ruiz, Rodri i Dani Olmo. Tehnički doliko superiorni da su anestezirali svu fizičku nadmoć protivničke navale, koja nije imala hrabrosti da krene u onaj prepoznatljiv visopki presing, svesna da Španci te izazove rešavaju u dva-tri poteza. Čuamenija su spustili do njegovog šesnaeterca. U Luku Dinja i ostatak poslednje linije usadili crva sumnje. I francuska zver se pretvorila u pitomo mače. Onaj xG podatak o očekivanom broju golova sve je govorio – 0,30 za Dešanove izabranike. Da prevedemo na narodski rečnik: ne bi ga dali ni da su se igrale još dve utakmice.
Pred kraj meča postalo je već ponižavajuće kada je sa tribina krenulo ono čuveno “Ole” na svaki španski pas. Francuzi kao dete koje u krugu ne može do lopte. Kad bi je i uzeli ekspresno bi je gubili. Kao da je Španija sve vreme imala igrača više. Tim Furije možda nema izrazitu zvezdu, ali kod De la Fuentea se tačno zna ko šta radi i kada. I svi igraju odbranu. Nemački Der Špigel lepo je sve sumirao u kratkoj rečenici: “Najbolji tim > najbolji pojedinci”.
A, Francuska? Ona je u svega 90 minuta prešla put od nedodirljive do nevidljive.
POLUFINALE MUNDIJALA 2026
Utorak:
Francuska - Španija 0:2 (0:1)
/Ojarsabal 22, Poro 58/
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