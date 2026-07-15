Španska kragna

Usman Dembele, zvanično i dalje najbolji fudbaler planete, nije se pojavio na utakmici i samo je nastavio tradiciju po kojoj aktuelni vlasnik Zlatne lopte nikada nije osvojio Svetsko prvenstvo (poslednji su do finala stigli Roberto Bađo 1994. i Ronaldo 1998). Dembele nije ni pokušao. Imao je 46 kontakta sa loptom, 17 puta se završilo tako što bi je izgubio.

Ništa nismo videli ni od Majkla Olisea, koga su tokom ovog turnira mnogi već kovali u budućeg dobitnika Zlatne lopte. U Dalasu toliko neprimetnog da se na snimcima slavlja iz španske svlačionice čulo kako jedan igrač dobacuje drugom: “Pojeo si ga, izvadi ga iz džepa”. Olise na kraju bez ijednog uspešnog driblinga i 20 izgubljenih lopti.

Kilijan Embape jeste pokazivao znake života, ali ne mnogo više od toga. Svakako mnogo manje od onoga što se očekivalo. Pred kraj meča iz njega je isijavala samo nervoza, nikakav talenat.

Španija šampion sveta - kvota 1,65

Ispostavilo se da su u pravu bili oni retki koji su govorili da je Francuska u stvari podeljen tim. Podeljen na izvrstan napad i više nego dobru odbranu. Bez veznog reda koji bi to spojio u jednu celinu. Dešan, sve do ove utakmice hvaljen kao bezgrešni alhemičar koji je uspeo da ukroti sujete vanserijskih pojedinaca i umeša ih u skladnu celinu, mnogo je iznenadio time što je posle dve odlične utakmice iz startnih 11 izostavio Manua Konea i u središte terena stavio “teškaša” Orelijena Čuamenija. Mogao je samo da se 90 minuta okreće oko svoje ose tražeći pogledom rivale.

Dešanova odluka da zbog žutog kartona na poluvremenu iz igre izvede Adrijena Rabioa tako je sada dobila specifičnu težinu.

“Je l to neka novina u svetu fudbala? Više ne možeš da igraš kad dobiješ žuti karton? Iako si najbolji igrač ekipe?”, zbunjeno se pitao Erik Di Meko, a identično razmišlja još jedan bivši francuski reprezentativac Joan Miku.

“Ne znam kako je moguće da uopšte pričamo o ovome? Meni je takvo razmišljanje nezamislivo. Igraš polufinale Svetskog prvenstva i na poluvremenu vadiš najboljeg igrača zbog žutog kartona? Ne mogu to da prihvatim. Ubijali su nas i u prvom poluvremenu, ali si imao bar jednog igrača koji je nešto pokušavao, koji je bio u meču… i ti ga izvedeš”.