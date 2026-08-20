Španske pikanterije

To znači, da Timi Maks Elšnik neće biti levi bek, bez obzira što mu ta uloga formacijski pripada, već šestica. Ko je gledao utakmicu Levski i AEK, znaće o čemu se radi. Elšnik će imati ulogu sličnu onoj koju je šef bugarskog šampiona, Hulio Velaskez , namenio Brazilcu Majkonu , koji je proboj između protivničkih linija tražio kroz sredinu, iako je najveći deo svoje karijere igrao klasičnog levog beka. Videćemo kako će sve to izgledati u praksi kada su u pitanju Krunić i Elšnik , pa i Lukasen .

Ulaženjem Elšnika u sredinu, Crvena zvezda će u ofanzivi imati četvoricu jakih igrača na lopti u sredini terena, s obzirom na to da će tu biti i Vasilije Kostov i Mirko Ivanić. Stoga najveću nepoznanicu predstavlja Čam. Igrač na pozajmici iz Trabzona nije levo krilo, iako će formacijski to najverovatnije biti, ali će izvesno tražiti prostor iza Arnautovića i Bukarija, verovatno i menjati pozicije na levom boku sa Ivanićem. S obzirom na to da Arnautović takođe voli da se povlači po loptu, a da Bukari konstnatno traži dubinu, sama organizacija napada bi trebalo da bude prilično promenljiva, jer praktično niko neće imati fiksno mesto na terenu.

“Nemoguće je da za tri dana uradimo sve, rekao sam igračima da slobodno mogu da naprave grešku. To je u redu. Možemo da propustimo šansu za gol, da damo pogrešan pas. Jedan od mojih zadataka je da im vratim samopouzdanje. Svakog dana smo imali sastanke, i video-analize. Rekao sam im šta očekujem individualno od njih, šta očekujem od njih kao grupe. Videćete gladnu ekipu koja želi da uzme loptu čim je izgubi. Želim da lopta bude stalno kod nas, to je cilj ove predivne igre. Biće grešaka sutra, ali verujem i mnogo dobrih stvari“, rekao je Rijera pred meč.

Na osnovu onoga što je govorio Španac, može se zaključiti da će osnovna razlika, bez obzira na formaciju na terenu, biti vidljiva u motivaciji igrača. Zvezda je protiv Hapoel Ber Ševe delovala nemoćno i bezvoljno, a Izraelci tim koji može više da trči. Ipak, jasno je bilo da je ključ u želji igrača i samopouzdanju, koju će Rijera prioritetno želeti da povrati, a ona se najbolje vraća kroz kvalitetne parije i pobede. To je u ostalom jedina stvar koju španski stručnjak za ovako malo vremena može da promeni, s obzirom na to da je zatekao utučenu ekipu u svlačionice. Za ozbiljne „pikanterije“ iz španske fudbalske enciklopedije je potrebno mnogo više vremena, što znači da će zvezdaška javnost morati da pokaže i strpljenje, segment koji joj najviše nedostaje u navijačkom opusu. Ipak, i Rijera će morati da se privikne na pritisak najvećeg kluba u svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

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LIGA EVROPE – PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

17.00: (3,45) Kairat (3,35) Anderleht (2,15)

18.00: (1,40) Jagjelonija (4,60) Iberija 1999 (8,00)

18.00: (4,30) Mjelbi (3,60) Salcburg (1,85)

19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)

19.00: (3,30) Egnatija (3,40) Lilestrem (2,20)

19.00: (1,58) Leh (4,00) Tun (5,90)

19.00: (1,75) Trabzon (3,50) Ferencvaroš (4,50)

19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Ararat Jermenija (7,75)

20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)

20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)

20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)

21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)

***Kvote su podložne promenama