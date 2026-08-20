Španske pikanterije

Vreme čitanja: 4min | čet. 20.08.26. | 09:50
Javnost nestrpljivo čeka da vidi ono što je spremio Albert Rijera za večerašnji meč sa Viktorijom Plzenj
Kada pomislite na najbolju kombinaciju fudbalske tehnike i taktike, prvi sinonim su Španci. Španski treneri to rade drugačije od drugih, pa nije nikakvo iznenađenje što širom Evrope vlada prava ekspanzija stručnjaka sa Pirineja. Na tom talasu zaplivala je i Crvena zvezda, pa ovdašnja javnost sa velikim nestrpljenjem iščekuje ono što će Albert Rijera prezentovati u svom debiju na klupi Crvene zvezde. Svakako treba imati na umu da je iza bivšeg trenera Celja i Ajntrahta tek nekoliko dana rada na pomoćnim terenima stadiona Rajko Mitić, što je premalo vremena da bi se uspostavio bilo kakav sistem i davao bilo kakav sud o onome što bude zaigrala Crvena zvezda protiv Viktorije Plzenj (20.00). Ipak, bez obzira na to treba očekivati određene „pikanterije“ iz kuhinje španskog stručnjaka, koji je proteklih dana širio pozitivnu energiju kroz hodnike najvećeg srpskog stadiona.
Može se reći da na prvi pogled neće biti velikih promena, a da će opet sve biti promenjeno u igri Crvene zvezde. Nekoliko igrača će imati specijalne uloge na terenu, a pre svih oni sa najvećom tehničko-taktičkom polivalentnošću, poput Radeta Krunića. Vezista iz Foče, koji je diplomirao na predmetu „italijanska škola taktike“ imaće zasebnu ulogu u oba smera. Kada Zvezda igra unapred, biće na mestu zadnjeg veznog, sa ulogom glavnog organizatora igre, dok će se u defanzivi vraćati u poslednju liniju tima, a Derik Lukasen odlaziti na mesto gde bi trebalo da stoji levi bek i čuvati prostor koji će ostajati iza Mirka Ivanića i Muhameda Čama.
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To znači, da Timi Maks Elšnik neće biti levi bek, bez obzira što mu ta uloga formacijski pripada, već šestica. Ko je gledao utakmicu Levski i AEK, znaće o čemu se radi. Elšnik će imati ulogu sličnu onoj koju je šef bugarskog šampiona, Hulio Velaskez, namenio Brazilcu Majkonu, koji je proboj između protivničkih linija tražio kroz sredinu, iako je najveći deo svoje karijere igrao klasičnog levog beka. Videćemo kako će sve to izgledati u praksi kada su u pitanju Krunić i Elšnik, pa i Lukasen.
Ulaženjem Elšnika u sredinu, Crvena zvezda će u ofanzivi imati četvoricu jakih igrača na lopti u sredini terena, s obzirom na to da će tu biti i Vasilije Kostov i Mirko Ivanić. Stoga najveću nepoznanicu predstavlja Čam. Igrač na pozajmici iz Trabzona nije levo krilo, iako će formacijski to najverovatnije biti, ali će izvesno tražiti prostor iza Arnautovića i Bukarija, verovatno i menjati pozicije na levom boku sa Ivanićem. S obzirom na to da Arnautović takođe voli da se povlači po loptu, a da Bukari konstnatno traži dubinu, sama organizacija napada bi trebalo da bude prilično promenljiva, jer praktično niko neće imati fiksno mesto na terenu.
“Nemoguće je da za tri dana uradimo sve, rekao sam igračima da slobodno mogu da naprave grešku. To je u redu. Možemo da propustimo šansu za gol, da damo pogrešan pas. Jedan od mojih zadataka je da im vratim samopouzdanje. Svakog dana smo imali sastanke, i video-analize. Rekao sam im šta očekujem individualno od njih, šta očekujem od njih kao grupe. Videćete gladnu ekipu koja želi da uzme loptu čim je izgubi. Želim da lopta bude stalno kod nas, to je cilj ove predivne igre. Biće grešaka sutra, ali verujem i mnogo dobrih stvari“, rekao je Rijera pred meč.
Na osnovu onoga što je govorio Španac, može se zaključiti da će osnovna razlika, bez obzira na formaciju na terenu, biti vidljiva u motivaciji igrača. Zvezda je protiv Hapoel Ber Ševe delovala nemoćno i bezvoljno, a Izraelci tim koji može više da trči. Ipak, jasno je bilo da je ključ u želji igrača i samopouzdanju, koju će Rijera prioritetno želeti da povrati, a ona se najbolje vraća kroz kvalitetne parije i pobede. To je u ostalom jedina stvar koju španski stručnjak za ovako malo vremena može da promeni, s obzirom na to da je zatekao utučenu ekipu u svlačionice. Za ozbiljne „pikanterije“ iz španske fudbalske enciklopedije je potrebno mnogo više vremena, što znači da će zvezdaška javnost morati da pokaže i strpljenje, segment koji joj najviše nedostaje u navijačkom opusu. Ipak, i Rijera će morati da se privikne na pritisak najvećeg kluba u svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri.
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LIGA EVROPE – PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
17.00: (3,45) Kairat (3,35) Anderleht (2,15)
18.00: (1,40) Jagjelonija (4,60) Iberija 1999 (8,00)
18.00: (4,30) Mjelbi (3,60) Salcburg (1,85)
19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)
19.00: (3,30) Egnatija (3,40) Lilestrem (2,20)
19.00: (1,58) Leh (4,00) Tun (5,90)
19.00: (1,75) Trabzon (3,50) Ferencvaroš (4,50)
19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Ararat Jermenija (7,75)
20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)
20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)
20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)
21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)
***Kvote su podložne promenama