Španski Déjà vu: Vojskovođa De la Fuente i neverovatna podudarnost sa Boginjom iz 2010

Iskusni strateg napravio je silu od Furije koja želi da objedini obe titule, da posle evropske krune stigne i do Boginje, drugi put u istoriji. Iako je Španija fudbalska velesila, samo je dvaput bila u polufinalu Mundijala – davne 1950. godine i pre 16 godina u Južnoj Africi, kada je Andres Inijesta golom u finišu drugog produžetka srušio Holandiju i doneo toliko dugo željenu titulu.

Rimski vojskovođa Trajan zasnovao je briljantnu vojnu karijeru na najvećem poštovanju prema neprijatelju, ko god on bio. Ova maksima je ideja vodilja i trenera evropskog šampiona Španije, Luisa de la Fuentea . Poruka je uvek ista: ”Bez straha, ali poštovanje za sve”.

Na putu do silnih Galskih petlova u polufinalu u Dalasu stoji probuđena, razgoropađena Belgija. Provukla se protiv Senegala u osmini finala (od 0:2 do 2:2 u finišu i golom u poslednjim trencuima drugog produžetka), a onda je prkos i bes kuljao iz Đavola posle sramne odluke FIFA, uz pomoć Donalda Trampa, da najboljem igraču Jenkija, Florijanu Balogunu, ukinu suspenziju. Izašli su Belgijanci i pregazili domaćina sa 4:1. 21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60) Mnogi su potcenili Belgijance, govoreći da je ovo labudova pesma zlatne generacije koja je pre osam godina bila u polufinalu Mundijala u Rusiji. Romelu Lukaku je skoro propustio celu sezonu u Napoliju, ali robusni napadač je pokazao da nije još za penziju, dao je po gol na poslednje tri utakmice. ŠPANIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA U MOZZARTU JE 5,50. Nema sumnje da je Španija favorit. Diže formu Furija, ima granitnu odbranu koja nije primila gol na šampionatu. Unaj Simon je najozbiljniji kandidat za Zlatnu rukavicu. Iako Lamin Jamal nije u formi kao Lionel Mesi, Hari Kejn, Kilijan Embape, Usman Dembele i ostali superstarovi svetskog fudbala (samo jedan gol na kontu), nacija očekuje da zablista kada je najvažnije, počevši od večeras (21.00) na velelepnom Sofaj stadionu u Los Anđelesu pred više od 70.000 gledalaca. ******* Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️ ******* Španci se pred četvrtfinale pozivaju na zanimljive podudarnosti sa situacijom od pre 16 godina, kada je Boginja prvi put zasijala na grudima tadašnjeg tima Visentea del Boskea. Furija je i tada, kao i sada, bila u grupi H i loše je počela – tada porazom od Švajcarske, dok je ova generacija razočarala remijem bez golova protiv Zelenortskih Ostrva. Usledila je ubedljiva pobeda u drugom kolu, a i tri boda su ostavrena u trećem meču sa timom koji je vodio Argentinac Marselo Bijelsa. Popularni „Ludak“ je pre 16 godina bio selektor Čilea, a ove godine Urugvaja. Isti rival je bio i u osmini finala – Portugalija, i zabeležen je isti rezultat – 1:0. Tada se stub odbrane Pepe povredio, a sada je to bio Nuno Mendeš.

Još podudarnosti: otvaranje prvenstva 2010. godine je bilo istog dana kao sada kada su igrali Meksiko i Južna Afrika, a Šakira je izvela zvaničnu pesmu Svetskog prvenstva. I taj španski tim pre 16 godina je stigao na Svetsko prvenstvo kao evropski šampion, baš kao i ovaj tim pre dve godine u Nemačkoj. I to nije sve. Te 2010. godine Real Madrid nije osvojio nijednu titulu i potpisao je Žozea Murinja, kao što je slučaj i sada. Barselona je osvojila Primeru i Superkup Španije, Atletiko Madrid je izgubio u finalu Kupa kralja, a Hetafe se kvalifikovao za evropsko takmičenje.

Niko Vilijams se oporavio brže nego što se očekivalo, bio je na poslednjem treningu, ali ga čeka mesto na klupi. Strelac jedinog gola protiv Portugalije u finišu bio je Mikel Merino, ali as Arsenala će morati opet šansu da čeka s klupe. Tim koji dobija se ne menja, pa će tako De la Fuente na Đavole sa istim snagama kao na komšije Portugalce. Mikel Ojarzabal je najistureniji u napadu, Jamal i Baena pretiće po krilima, Pedri i Rodri treba da zagospodare sredinom terena, uz nešto ofanzivnijeg Danija Olma. Ispred Simona biće Kukurelja, Laport, Kubarsi i Poro. LAMIN JAMAL DAJE GOL BELGIJANCIMA - KVOTA U MOZZARTU JE 2,50. Španci sa De la Fuenteom imaju impresivan niz od 35 zvaničnih utakmica bez poraza. De la Fuente je rekao da tim igra sve bolje kako šampionat odmiče.

“Oduvek smo bili čvrsti u odbrani, iako smo tim sa najviše šuteva na gol na Mundijalu. Činjenica da smo ekipa koji toliko napreduje, a istovremeno ne daje protivniku nikakve šanse za napad, govori mnogo o veoma ozbiljno organizovanom timu“, rekao je španski selektor. Penali su sastavni deo strategije. Ništa ne prepuštaju slučaju u taboru Furije.

“Radili smo na penalima, imamo specijaliste i znamo ko bi mogao da šutira. Vidimo na terenu u datom trenutku ko se najbolje oseća, ali moram uzeti u obzir i šesto čulo koje nam može reći ko je najsigurniji u izvođenju penala“. BELGIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA U MOZZARTU JE 35,0. O Francuskoj se još ne priča.

“Jedino o čemu razmišljamo je utakmica protiv Belgije. Kao navijači možemo da pričamo o tome, ali kao profesionalci ne možemo“, istakao je De la Fuente. Španiji je Belgija neugodan rival. Pre 40 godina, Đavoli su eliminisali Furiju u četvrtfinalu Mundijala posle penala.