Mega na Mikonosu bolja od Oburna

Listu strelaca za Avdalovićev tim predvodio je Andrej Lučić. Mladi bek je meč završio sa 16 poena, pet skokova i tri asistencije, što je bilo dovoljno za 21 indeksni poen. Pratio ga je Mihailo Bošković koji je brojao do 12, Pavle Bačko je upisao 11 poena, uz pet skokova, dok je Ognjen Nikolić stao na 10 poena.

Beogradski tim je u sada već tradicionalnim pripremnim okršajima sa američkim univerzitetima uspeo da zabeleži četvrti trijumf. Mega je to prvi put u činila 2018. godine u Španiji, kada je bila bolja od Mičigena. Godinu dana kasnije na Bahamima pao je Teksas Teh, a potom je nadigrana i Virdžinija 2022. godine, da bi sada pao i Oburn.

Neće ovo biti sve od Mege kada je reč o okršajima sa timovima iz NCAA za ovo leto. Naime, Avdalovićevu četu očekuje utakmica protiv aktuelnog šampiona NCAA, ekipe Mičigena, a taj meč je na programu 27. avgusta u Dubrovniku.