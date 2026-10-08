Spartak pronašao vatrogasca: Dragan Vukmir novi trener

Bride obrazi u Subotici. Manje zbog četiri vezana prvenstvena poraza, više zbog ovog poslednjeg – 0:6 protiv Proletera u Subotici – koji će ući u anala kluba sa severa Bačke. Baš tu utakmicu Plavi golubovi su odigrali sa Đorđem Tutorićem kao vršiocem dužnosti prvog trenera, nakon prethodne ostavke Sava Pavićevića. Popunjavanje upražnjenog mesta na klupi nametnulo se kao ekspresna neophodnost, a rukovodstvo kluba konačno je prelomilo. Kako Mozzart Sport saznaje, novi šef struke biće Dragan Vukmir, a zvanična promocija očekuje se već do kraja dana.

Reč je o 48-godišnjem stručnjaku koji je dosadašnju trenersku karijeru gradio tamo gde je proveo najveći deo igračke – u Mađarskoj. Vodio je Seged, Diošđer, Siofok, VSC iz Budimpešte. Jedini trenerski posao u Srbiji bio mu je na klupi Radničkog iz rodne Sremske Mitrovice u sezoni 2024/25, upravo u Mozzart Bet Prvoj ligi, u kojoj će i sada raditi.