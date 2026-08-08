Spartaku se ne ostaje u Prvoj ligi – dve pobede i gol-razlika 7:2 za prvo mesto na tabeli

Ono što jeste malo neobično je što su izabranici Srđana Bugarskog, koji su ipak bili veliki autsajderi, čak tri od četiri gola primili posle kontranapada.

A u tim situacijama do izražaja je došla brzina kolumbijskog napadača Hosea Mulata. Dvaput je 23-godišnji Južnoamerikanac izbegavao ofsajd zamke, bežao odbrani Metalca i potom rutinski slao lopte iza leđa Vuka Ćurčića. Jednom u 28. minutu za 1:0, a potom i na samom otvaranju drugog poluvremena, kada je Aleksandar Kovačević presekao napad protivnika na sredini terena i odmah potražuo Mulata.

Kolumbijac koji je u Suboticu stigao 2024. godine, a u međuvremenu igrao na pozajmicama u Igmanu i Posušju, već je na koti od tri gola u sezoni. Bio je strelac drugog gola protiv Bora.

Indirektno je Mulato učestvovao i kod četvrtog pogotka, koji je bio delo Enca Oliveire Gonzage. Igrao se 58. minut, kada je iz gol-auta poslata duga lopta ka Kolumbijcu. On je probao da se zagradi i zakači je glavom, ali bio je kratak i ona je pala iza leđa odbrane Metalca. To je lepo ispratio Enco, izbio sam pred Ćurčića i pogodio za 4:0.

Da ne propustimo i to da pomenemo, drugi gol su Golubovi postigli u 45. minutu, pred sam kraj prvog poluvremena. Posle prekida iz levog ugla 19-godišnji Aleksa Trajković je skočio visoko i glavom poslao loptu u mrežu.

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

U poslednjih petnaestak minuta igrači Spartaka su se previše opustili, što je domaćin iskoristio da ublaži poraz. Najbizarniji trenutak smo videli u 77. minutu, u momentu kada je na dvadesetak metara od gola jednog igrača Spartaka pogodila lopta u ruku. Sudija Uroš Milanović je signalizirao da se izvede slobodan udarac, a nekoliko gostijućih fudbalera mu je prišlo kako bi raspravili sa njim zbog toga. To je Metalac iskoristio, izveo loptu na nepostavljenu odbranu i Ognjen Luković je došao do gola.

Ni to nije bilo sve. U 88. minutu Metalac je ponovo napao sa više igrača. Kapiten Ognjen Luković je centrirao sa desnog krila, pronašao Iliju Milićevića, koji je glavom postavio konačan rezultat.

Na kraju imaće trener Golubova Savo Pavićević šta da zameri svojim igračima, ali ono što je najbitnije, zbog čak sedam postignutih golova u prva dva kola Subotičani mogu da se šepure na prvom mestu na tabeli. Barem do nedelje, do utakmice TSC-a i Javora u Bačkoj Topoli.

METALAC – SPARTAK SUBOTICA 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 - Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Stadion: Metalac (Gornji Milanovac)

Sudija: Uroš Milanović (Jagodina)

Kartoni: Bastić (Metalac), Minić, Pavlović i Kuveljić (Spartak)

METALAC: Ćurčić, Milićević, Vukašinović, Tešić, Veselinović (od 46. Đorđević), Lazarević (od 87. Milinković), Puzović (od 62. Milojević), Kaličanin (od 74. Vojnović), Baštić (od 74. Đurić), Mijailović, Luković

SPARTAK: Minić, Kosanović, Mulato (od 71. Petrović), Trajković (od 76. Miranović), Bastajić (od 71. Bastajić), Subotić (od 76. V. Kovačević), A. Kovačević (od 71. Vasilić), Peić, Kuveljić, Enco, Pavlović

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

17.30: (2,10) Grafičar (3,15) Smederevo (3,50)

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama