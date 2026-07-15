SPECIJAL! Engleska - Argentina: Mesi strelac i asistent - 11,0, Kejn dva puta u metu važi ista kvota

Mozzart je pripremio veliki broj igara u SPECIJALU. Ako ste uvereni da će gol postići Hari Kejn, kvota je 2,35, dok je na Džuda Belingema 4,00. Na drugoj strani kvota na to da će strelac biti Lionel Mesi je 2,40, a Hulijan Alvarez 3,50.

21.00: (2,85) Engleska (3,00) Argentina (3,00)

Onda na red dolaze i različite ponude kombinacija, na vama je samo da pratite svoj osećaj. Argentina pobeđuje i Mesi daje bar dva gola na meču, kvota je 11,0. Ili da će Argentinci pobediti posle eventualnih produžetaka - 12,0.

KEJN DAJE VIŠE GOLOVA OD BELINGEMA - DA 2,00, NE - 1,75

Može i drugačije - da će Engleska slaviti, a Kejn postići bar dva gola, opet kvota 11,0. Ili da će Džud Belingem dati gol i ostvariti asistenciju na meču - 20,0.

Takođe, može da se odigra i recimo da će Lionel Mesi dati gol i upisati asistenciju, tu imamo opet kvotu 11,0. Ili da će Lautaro Martinez dati gol i dobiti žuti karton na meču - 13,0. Zaista, izuzetan broj ponuda.

OVDE možete da pogledate sve ponude iz našeg SPECIJALA.

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POLUFINALE MUNDIJALA 2026

Utorak

Francuska - Španija 0:2 (0:1)

/Ojarsabal 22, Poro 58/

Sreda

21.00: (2,85) Engleska (3,00) Argentina (3,00)

*** kvota je podložna promenama