SPECIJAL! Španija – Argentina: Svemogući Mesi – gol i asistencija 10,0, Jamalov pogodak 3,50
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 11:10
Bogata ponuda Mozzarta za finale Svetskog prvenstva u Njujorku (21.00)
Konačno, došlo je do kraja, do utakmice svih utakmica na Mundijalu “preko bare” – za Boginju. Argentina brani tron iz Katara pre četiri godine, dok evropski šampion Španija želi drugi put do svetske titule, da se vrati na fudbalski Mont Everest posle 16 godina kada je Andres Inijesta u poslednjim trenucima drugog produžetka zatresao mrežu Holandije (1:0).
Furija je blagi favorit, ali ko može da otpiše frenetične Gaučose koje predvodi svemogući veteran Lionel Mesi.
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Mozzart je spremio brojne igre iz SPECIJALA. Ponuda je bukvalno za sve što možete da pomislite. Svetla pozornice biće uperena u Metlajf stadion u Njujorku (21.00).
21.00: (2,40) Španija (3,15) Argentina (3,50)
Posle dva gola Kilijana Embapea, Francuz je blizu Zlatne kopačke Mundijala sa 10 pogodaka na kontu, dok je Mesi trenutno na osam. Ukoliko omaleni virtuoz s loptom zatrese mrežu Furije, kvota u Mozzartu je 2,50. Ako Argentina pobedi, a Mesi da dva gola, onda je 12,0.
Ukoliko Gaučosi slave, a Mesi postigne prvi gol na meču, kvota je 8,50. Mesi gol i asistencija – 10,0, a ako veliki as bude imao dve asistencije, kao u polufinalu protiv Engleske, kvota je čak 27,0.
Kod Španije je u prvom planu Lamin Jamal. Mladi as je postigao samo jedan gol na ovom šampionatu. Ako zatrese mrežu Argentine, kvota u Mozzartu je 3,50. Ukoliko Furija pobedi, a Jamal zatrese mrežu – 5,50. Najveće šanse da postigne gol Argentini daju se napadaču Sosijedada Mikelu Ojarzabalu – 2,50.
Ako Španija pobedi u penal-ruletu, kvota je 10,0. Ista je i ako Gaučosi posle jedanaesteraca odbrane Boginju iz Katara.
Ukoliko padne autogol u finalu, kvota je 9,00, crveni karton je 4,50, pogodak iz penala je 3,50, a ako glavni sudija bude gledao VAR kvota je 2,50. Pogodak iz slobodnog udarca je 8,00, a ako neko bude zatresao mrežu glavom kvota je 3,00. Ako bude het-trik kvota je 16,0.
Za one koji vole da igraju tačan rezultat, primera radi, ako bude 0:2 kvota je 13,00, a 3:2 je 25,0.
OVDE pogledajte kompletnu listu igara iz SPECIJALA.
SVETSKO PRVENSTVO - FINALE (NJUJORK)
Nedelja
21.00: (2,40) Španija (3,15) Argentina (3,50)
***kvote su podložne promenama