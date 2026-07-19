SPECIJAL! Španija – Argentina: Svemogući Mesi – gol i asistencija 10,0, Jamalov pogodak 3,50

Mozzart je spremio brojne igre iz SPECIJALA. Ponuda je bukvalno za sve što možete da pomislite. Svetla pozornice biće uperena u Metlajf stadion u Njujorku (21.00).

21.00: (2,40) Španija (3,15) Argentina (3,50)

Posle dva gola Kilijana Embapea, Francuz je blizu Zlatne kopačke Mundijala sa 10 pogodaka na kontu, dok je Mesi trenutno na osam. Ukoliko omaleni virtuoz s loptom zatrese mrežu Furije, kvota u Mozzartu je 2,50. Ako Argentina pobedi, a Mesi da dva gola, onda je 12,0.

Ukoliko Gaučosi slave, a Mesi postigne prvi gol na meču, kvota je 8,50. Mesi gol i asistencija – 10,0, a ako veliki as bude imao dve asistencije, kao u polufinalu protiv Engleske, kvota je čak 27,0.