Gde Dobrić stade, Đurišić treba da produži
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 16:55
Kapiten je pokazao kako treba da se igra za Crvenu zvezdu, na mladom asu je da tako nastavi
Ima Crvena zvezda par problema na početku sezone. Jedan od njih je svakako navikavanje igrača na sistem Ibona Navara, a još jedan jesu povrede. Navaro maltene ni u jednom momentu nije imao sve igrače zdrave, uvek je neko van terena, pa će tako biti i u Dubaiju.
Zvezda u četvrtak od 18.00 igra utakmicu četvrtog kola Evrolige protiv kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navaro sigurno neće moći da računa na Džonatana Motlija koji je povredio prednju ložu i neće ga biti 3-4 nedelje. Nova muka za španskog stručnjaka jeste Ognjen Dobrić. Kapiten se na treningu požalio na povredu i sasvim je realno da ne bude u sastavu.
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Ipak, ima ko da ga zameni. U sredu, na poslednjem treningu pred put na Bliski istok, pred medije je stao Nikola Đurišić. Time je najavljeno da će on debitovati u Evroligi. Rekao je sprski košarkaš da nije baš 100% spreman, ali da zna šta Navaro od njega očekuje.
To su želja i borba. I ne mora mnogo Đurišić da traži pravi primer želje i borbe, već samo da vrati prethodnu utakmicu crveno-belih sa Efesom i pogleda šta je radio Dobrić. Odbrana, skok u napadu, bacanje za loptu. Sve su to stvari za koje nije potreban nikakav talenat, samo volja.
Koliko god Đurišić da dobije minuta, ne sme da bude neprimetan. Pa makar i da uđe samo da napravi po koji jači faul nad Elijem Okobom ili nekom drugom zvezdom Dubaija. Mada, jasno je svima da momak sa Zvezdare može mnogo više od toga.
Pokazao je to u dresu reprezentacije Srbije. Iako je u Megi bio glavni igrač, pa i u razvojnom timu Atlante je lopta bila dosta kod njega, za nacionalni tim je morao da se odrekne takve košarke i postane igrač uloge. Postao je ozbiljan adut Dušana Alimpijevića, nametnuo se, zaradio minutažu i ulogu u reprezentaciji Srbije u kojoj ima mnogo iskusnijih igrača od njega.
Prvi put smo u dresu Orlova videli koliko Đurišić može da bude dobar defanzivac. U stanju je da se spusti u stav, priđe po celom terenu i pojede protivnika. Pokazao je da može da doprinese i bez mnogo datih poena.
Đurišić bi mogao da bude Navarom faktor iznenađenja, da uđe u igru i okrene momentum i podigne energiju kroz agresivno odbranu. U napadu ima ko da daje koševe, ali ako mu se otvori prostor sigurno će ga iskoristiti.
Zato i treba da nastavi tamo gde Dobrić stade. Ako kapiten ne bude mogao da igra, Đurišić je neko ko može da ga zameni.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama