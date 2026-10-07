Gde Dobrić stade, Đurišić treba da produži

Ipak, ima ko da ga zameni. U sredu, na poslednjem treningu pred put na Bliski istok, pred medije je stao Nikola Đurišić . Time je najavljeno da će on debitovati u Evroligi. Rekao je sprski košarkaš da nije baš 100% spreman, ali da zna šta Navaro od njega očekuje.

To su želja i borba. I ne mora mnogo Đurišić da traži pravi primer želje i borbe, već samo da vrati prethodnu utakmicu crveno-belih sa Efesom i pogleda šta je radio Dobrić. Odbrana, skok u napadu, bacanje za loptu. Sve su to stvari za koje nije potreban nikakav talenat, samo volja.

Koliko god Đurišić da dobije minuta, ne sme da bude neprimetan. Pa makar i da uđe samo da napravi po koji jači faul nad Elijem Okobom ili nekom drugom zvezdom Dubaija. Mada, jasno je svima da momak sa Zvezdare može mnogo više od toga.

Pokazao je to u dresu reprezentacije Srbije. Iako je u Megi bio glavni igrač, pa i u razvojnom timu Atlante je lopta bila dosta kod njega, za nacionalni tim je morao da se odrekne takve košarke i postane igrač uloge. Postao je ozbiljan adut Dušana Alimpijevića, nametnuo se, zaradio minutažu i ulogu u reprezentaciji Srbije u kojoj ima mnogo iskusnijih igrača od njega.