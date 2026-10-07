Novače, hoćeš titulu u Australiji? Moraš da igraš više turnira

Povratak u Top 10 na svetskoj listi, te aktivno uključivanje u trku za plasman na ATP Tur finale u Torinu, vratili su ga u fokus, pa su o njemu pričali Džon Mekinro, Endi Rodik, ali i mnoge druge ličnosti iz sveta tenisa.

"Ono što sam video u Njujorku me je šokiralo. Kao što kažu, niko nije pobedio vreme. Da li bi 2027. mogla da bude njegova poslednja takmičarska godina? Moglo bi se tako reći. On ima 39 godina, a to je daleko iznad datuma isteka roka u tenisu, uključujući i moj. Ne želite da dođete do jedne tačke i kažete, 'zašto sam stao kada sam mogao još da osvojim?' Sa tim se Novak suočava. Dolazi do finala u Australiji i normalno je da kaže, 'mogao bih da osvojim još jedan'. Da li će stati sledeće godine? Čini se da će to biti uskoro. To je snažna mogućnost, ali moramo da sačekamo i vidimo", oprezan je Mekinro. Bivši broj jedan se osvrnuo i na probleme koje je srpski teniser imao u poslednje vreme, naročito tokom letnje američke turneje.

"Igra mu je i dalje tu, ali fizički, ne znam šta se dešava sa njim. Znate, vrelina i vlaga mogu da budu problem svakome. Ne znam šta sledi, siguran sam da ozbiljno razmišlja o tome šta i kako dalje, ali istovremeno, ne mislim da bi želeo da ide tim putem. Ne znam šta će da uradi. Trebalo bi da radi ono što ga čini srećnim", smatra Mekinro.

Na sličnu temu razmišljao je još jedan bivši broj jedan, Amerikanac Endi Rodik. U svom podkastu on je podvukao da i dalje veruje da Đoković može da napravi veliki grend slem rezultat, ali da nije ubeđen da to može da čini tako što će često biti van takmičarskog ritma.

"Ne znam da li smo došli do te tačke u kojoj on može da se pojavi na turniru koji se igra na tri dobijena seta, pošto je odigrao samo jedan meč u prethodnih šest nedelja, i da očekujemo da bez problema napravi dubok prodor na turniru. I dalje je u stanju za to, ali mnogo stvari mora da se poklopi. Čak iako pričamo o velikom imenu kao što je Novak Đoković, ne znam da li možeš samo da se pojaviš. Serena Vilijams sa 26 godina, Rodžer Federer sa 33, Novak sa 40 godina... Može li bez mnogo odigranih mečeva da igra na tri dobijena seta? Ne znam. Da li ću biti iznenađen ako to uradi u Australiji i stigne do polufinala? Biću impresioniran. Biću zaista zadivljen, ali ne znam da li ću biti šokiran", priznao je Rodik.